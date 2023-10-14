Bakın Çin'den Türkiye'ye neden geldiler!

Muğla’nın tarihi Yağcılar Hanı'nda emekli Prof. Dr. Namık Açıkgöz tarafından verilen kısa Mevlevilik bilgisinin ardından grup, Muğla’nın Şahidi Türbesi ve Şahidi Camii'ne geçti. Şahidi Camii içinde Mevlevihane Mescidi döneminden kalma zikir yapılan halka içinde Namık Açıkgöz tarafından Çinli gruba, zikir töreni temsili olarak gösterildi. Budist gruba Mevlevilik hakkında bilgi veren Prof. Dr. Namık Açıkgöz, “Yağcılar iş hanında çok kısa bir Mevlevilik ile ilgili kısa bir bilgi verdim. Tasavvufi boyutu olarak ruh, nefis, dört kapı konusunda bilgiler verdim. Ardından Arasta içinde Arasta hakkında verdiğimiz bilgide, Arasta aslında bir çarşıdır ama aynı zamanda bir kültürün oluşması onun Mevleviliğin üzerine bina edildiğini biliyoruz. Çünkü Mevlevilerin çoğu esnaftı. Ardından Şahidi Camii'ne çıktık ve burada Şahidi Hazretleri türbesinde Şahidi ile ilgili bilgiler aktardık” dedi.