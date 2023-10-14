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Bakın Çin'den Türkiye'ye neden geldiler!

2023-10-14 19:34:58
Bakın Çin'den Türkiye'ye neden geldiler!

Çin’den Türkiye’ye gelen ve Mevleviliğe ilgi duyan 9 kişilik Budist grup, Muğla'da bulunan Şahidi Hazretleri Dergahı'nı ziyaret etti.

#1
Foto - Bakın Çin'den Türkiye'ye neden geldiler!

Çinli grubun Türkiye’ye gelmesini sağlayan Anatolian Routes Turizm yetkilisi Sedat Kirt, bu ilk grubun deneme amaçlı Türkiye’ye getirildiğini belirtirken, gelen Çinli gruba emekli Profesör Namık Açıkgöz tarafından Mevlevilik hakkında bilgi verildi.

#2
Foto - Bakın Çin'den Türkiye'ye neden geldiler!

Muğla’nın tarihi Yağcılar Hanı'nda emekli Prof. Dr. Namık Açıkgöz tarafından verilen kısa Mevlevilik bilgisinin ardından grup, Muğla’nın Şahidi Türbesi ve Şahidi Camii'ne geçti. Şahidi Camii içinde Mevlevihane Mescidi döneminden kalma zikir yapılan halka içinde Namık Açıkgöz tarafından Çinli gruba, zikir töreni temsili olarak gösterildi. Budist gruba Mevlevilik hakkında bilgi veren Prof. Dr. Namık Açıkgöz, “Yağcılar iş hanında çok kısa bir Mevlevilik ile ilgili kısa bir bilgi verdim. Tasavvufi boyutu olarak ruh, nefis, dört kapı konusunda bilgiler verdim. Ardından Arasta içinde Arasta hakkında verdiğimiz bilgide, Arasta aslında bir çarşıdır ama aynı zamanda bir kültürün oluşması onun Mevleviliğin üzerine bina edildiğini biliyoruz. Çünkü Mevlevilerin çoğu esnaftı. Ardından Şahidi Camii'ne çıktık ve burada Şahidi Hazretleri türbesinde Şahidi ile ilgili bilgiler aktardık” dedi.

#3
Foto - Bakın Çin'den Türkiye'ye neden geldiler!

Çinli grubu Türkiye’ye getiren tur yetkilisi Sedat Kirt, önümüzdeki yıl Çin ve Avrupa ülkelerinden İstanbul, Konya ve Muğla’yı içine alan turlar gerçekleştireceklerini belirterek, “Firma olarak bizim amacımız Anadolu’nun az bilinen hazinelerini, kültürel değerlerini ve inanç açısından önemli değerlerini ilgisi olan kişilere anlatmak. Çinlilerde şu anda Mevleviliğe karşı büyük bir ilgi uyanmaya başladı. Tasavvuf ile birlikte onun bir alt kolu olan Mevleviliği öğrenmeyi çok istiyorlar.

#4
Foto - Bakın Çin'den Türkiye'ye neden geldiler!

Tük ayrıntılarını kapsayan bir tur hazırladık. Turlarımız ilk deneme amaçlı İstanbul’dan başladı ve Muğla’da devam ediyor. Önümüzdeki yıl Çin’den ve Avrupa ülkelerinden Mevlevilik üzerine turlar düzenlemeyi amaçlıyoruz. Muğla’da önemli bir Mevlevi dergahı bulunuyor. Anadolu’nun ilk Mevlevi dergahlarından birisi olan Şahidi dergahı var Muğla’da. Bu amaçla Çinli grubumuzu Muğla’ya getirdik. Şu ana kadar çok olumlu izlenimleri var. İçlerinde Mevleviliğe karşı oluşan ilgiye bir cevap vermeye çalışıyoruz Muğla’da. Bundan sonraki turlarda Konya, İstanbul ve Muğla’yı birleştiren turlarımız olacak” dedi.

#5
Foto - Bakın Çin'den Türkiye'ye neden geldiler!

Kirt, "Gruplarımız özellikle bir dinleri olmadığını söyleyerek geliyorlar. Dinleri araştırma amacı ile geliyorlar. Anadolu’nun ruhani havası onların çok ilgisini çekiyor. Arkasındaki anlam günlük hayata yer alan dini öğelerin arkasındaki anlamı derinliğini merak ediyorlar. Şu ana kadar bizim gördüğümüz Mevleviliğe oldukça fazla yatkınlıkları var. Ama din olarak şu anda boşlukta olduklarını söyleyebiliriz. Budizm'i bir arayış yolu olarak görüyorlar. O arayış onları buraya kadar getirdi” dedi.

#6
Foto - Bakın Çin'den Türkiye'ye neden geldiler!

Türkiye’ye gelen Budist grubun lideri Master Jiumei Lama Li Qian, Türkiye’ye gelen öğrencilerin sufizm ve tasavvufa kendilerini çok yakın hissettiklerini belirterek, “Türkiye büyük bir ülke ve yüzyıllar içinde bu topraklar çok kutsal dinlere ev sahipliği yapmış yerler. Bizim seyahatimizin amacı bu dinler arkasındaki gerçekleri öğrenmek.

#7
Foto - Bakın Çin'den Türkiye'ye neden geldiler!

Günlük yaşantıda dini sembollerin anlamlarına sahip olabilmek. Bu derinliği anlamak için Türkiye’deyiz. Bu dinler ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için Türkiye’deyiz. Türkiye çok kültürlü ve çok renkli bir yapıya sahip. Muğla için şunu söyleyebilirim. İstanbul ve diğer gördüğümüz yerlere göre çok daha huzur verici ve çok daha barış dolu bir kent. Burada meditasyonumuzu çok daha rahat yapıp inançlarımızı çok daha fazla hissedebiliyoruz. Bu ortamda insanların bize ilgisi, karşılaştığımız misafirperverlik bizim meditasyonumuzu da güçlendirdi.

#8
Foto - Bakın Çin'den Türkiye'ye neden geldiler!

Çok daha fazla öğrencimiz ile geleceğiz Türkiye ve Muğla’ya. Buradaki öğrencilerimiz sufizme ve tasavvufa kendilerini çok yakın hissettiler. Bunun için daha çok öğrenci ile gelmek için çalışmalarımızı yapacağız. Buraya gelirken bu kadar olacağını beklemiyorduk ama burada gönül kapımız ve gözlerimiz çok fazla açıldı. Bu bizi daha da heyecanlandırdı geleceğe yönelik” dedi.

#9
Foto - Bakın Çin'den Türkiye'ye neden geldiler!

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