Bakın Çin'den Türkiye'ye neden geldiler!

Günlük yaşantıda dini sembollerin anlamlarına sahip olabilmek. Bu derinliği anlamak için Türkiye’deyiz. Bu dinler ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için Türkiye’deyiz. Türkiye çok kültürlü ve çok renkli bir yapıya sahip. Muğla için şunu söyleyebilirim. İstanbul ve diğer gördüğümüz yerlere göre çok daha huzur verici ve çok daha barış dolu bir kent. Burada meditasyonumuzu çok daha rahat yapıp inançlarımızı çok daha fazla hissedebiliyoruz. Bu ortamda insanların bize ilgisi, karşılaştığımız misafirperverlik bizim meditasyonumuzu da güçlendirdi.