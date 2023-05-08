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Yaşam
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Bakın buraya ne için gidiyorlar! Bu rivayet için onlarca basamak çıkıyorlar

2023-05-08 11:27:09
Bakın buraya ne için gidiyorlar! Bu rivayet için onlarca basamak çıkıyorlar

Tokat'ta bulunan halk arasında Boyun Baba Tekkesi olarak bilinen tekkeye ulaşmak isteyenler onlarca merdiven çıkıyor.

#1
Foto - Bakın buraya ne için gidiyorlar! Bu rivayet için onlarca basamak çıkıyorlar

Tokat'ın Hoca Ahmet Mahallesi'nde bulunan, halk arasında Boyun Baba Tekkesi olarak bilinen tekkeye ulaşmak isteyenler onlarca merdiven çıkıyor. Boyun Baba Tekkesi'nde yatan kişinin İshak-ı Zencani Hazretleri olduğu biliniyor.

#2
Foto - Bakın buraya ne için gidiyorlar! Bu rivayet için onlarca basamak çıkıyorlar

Cemalettin Mahallesi'nde bulunan mezarın, İshak-ı Zencani adında camisi de bulunuyor. Halk arasında çocuğu olmayanların gelip dua ettiği tekkeye yaklaşık 70 basamaklı merdiven çıkılarak ulaşılabiliyor.

#3
Foto - Bakın buraya ne için gidiyorlar! Bu rivayet için onlarca basamak çıkıyorlar

Merdivenlerin çok olmasına rağmen insanların çıkıp geldiğini belirten Mahalle Muhtarı Abdulkadir Canalmış, "Burada yatan kişi bir Allah dostu olan İshak-ı Zencani Hazretleridir. Azerbaycan'ın Zencan şehrinde doğduğu biliniyor. Çocuğu olmayanların buraya gelip dua ettikten sonra çocuğu olduğu söyleniyor. Asıl ismi de İshak Bin Hasan Tokadi olarak biliniyor. Mahallemizde İshak-ı Zencani Camisi de bulunuyor. Burası Boyun Baba Mezarlığı olarak biliniyor. Şehre hakim bir yerde. Boyun Baba Mezarlığı Hoca Ahmet Mahallesi'nin üst kesimlerinde bulunuyor, bundan kaynaklı olarak merdivenleri de oldukça fazla. Buna rağmen vatandaşlar buraya gelmeye devam ediyor" dedi.

#4
Foto - Bakın buraya ne için gidiyorlar! Bu rivayet için onlarca basamak çıkıyorlar

Yaklaşık 70 basamağın bulunduğunu belirten mahalle sakini Yunus Işık, "Burada yaklaşık olarak 70 basamak bulunuyor, insanlar buna rağmen burayı çıkıp ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Halk arasında ise çocuğu olmayanların derdine deva olduğu yönünde rivayetler var" şeklinde konuştu.

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