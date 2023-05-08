Bakın buraya ne için gidiyorlar! Bu rivayet için onlarca basamak çıkıyorlar

Merdivenlerin çok olmasına rağmen insanların çıkıp geldiğini belirten Mahalle Muhtarı Abdulkadir Canalmış, "Burada yatan kişi bir Allah dostu olan İshak-ı Zencani Hazretleridir. Azerbaycan'ın Zencan şehrinde doğduğu biliniyor. Çocuğu olmayanların buraya gelip dua ettikten sonra çocuğu olduğu söyleniyor. Asıl ismi de İshak Bin Hasan Tokadi olarak biliniyor. Mahallemizde İshak-ı Zencani Camisi de bulunuyor. Burası Boyun Baba Mezarlığı olarak biliniyor. Şehre hakim bir yerde. Boyun Baba Mezarlığı Hoca Ahmet Mahallesi'nin üst kesimlerinde bulunuyor, bundan kaynaklı olarak merdivenleri de oldukça fazla. Buna rağmen vatandaşlar buraya gelmeye devam ediyor" dedi.