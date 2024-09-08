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Yaşam
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Bakın bölgede ne yapılacak? Yol çalışması sırasında bulundu!

2024-09-08 18:38:32
Bakın bölgede ne yapılacak? Yol çalışması sırasında bulundu!

Şanlıurfa Siverek'te yol yapım çalışması sırasında tesadüfen bulunan bazalt sütunlar koruma altına alındı. Bölge için yeni proje kararı alındı.

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Foto - Bakın bölgede ne yapılacak? Yol çalışması sırasında bulundu!

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek’te yol yapım çalışmaları sırasında kısmen zarar gören Bazalt sütunların koruma altına alındığını ve bölgede nitelikli bir tabiat alanı proje çalışması yürütmeyi hedeflediklerini duyurdu. Vali Hasan Şıldak, Siverek Mezra Mahallesi sınırları içinde doğal olarak oluşum gösteren bazalt sütunlarına bölgede yürütülen yol çalışmaları çerçevesinde zarar verildiği yönünde bilgilerin alınması üzerine ilgili birimlere talimat verilerek bu bölgedeki yol çalışması durduruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından konu yerinde incelenerek söz konusu sütun oluşumlarının korunmasına yönelik tedbirler alındı.

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Foto - Bakın bölgede ne yapılacak? Yol çalışması sırasında bulundu!

Vali Şıldak konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ender jeolojik oluşumlar arasında yer alan bazalt sütunlarının korunması ve her tür zarardan uzak tutulması için ilgili bütün birimlere talimat verilmiştir. Ayrıca bu alanın doğal sit alanı olarak tescil edilmesi ile ilgili süreç başlatılmıştır. Bu bölgede nitelikli bir tabiat alanı proje çalışması yürütmeyi hedefliyoruz. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir” dedi.

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Foto - Bakın bölgede ne yapılacak? Yol çalışması sırasında bulundu!

Vali Şıldak, yakın bir süre önce yine Şanlıurfa’nın tüm tarihi ve doğal güzelliklerinin kayıt altına alınmasına yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde akademisyenlerle bir araya gelmişti. Valilik koordinasyonunda Şanlıurfa’nın tüm tescilli ve tescilsiz değerlerinin kayıt altına alınarak, bu değerler ile ilgili çalışmaların yakından takip edilmesine öncülük eden Vali Hasan Şıldak, bununla birlikte Taş Tepeler Projesinin de aşamalarını birebir takip eden isim olmuştu. Vali Şıldak, Şanlıurfa değerlerinin tarihi ve doğa güzellikler ile sınırlı kalmaması için yine gastronomi alanında da valilik öncülüğünde başlatılan projeye öncülük ediyor.

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