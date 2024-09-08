Bakın bölgede ne yapılacak? Yol çalışması sırasında bulundu!

Vali Şıldak, yakın bir süre önce yine Şanlıurfa’nın tüm tarihi ve doğal güzelliklerinin kayıt altına alınmasına yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde akademisyenlerle bir araya gelmişti. Valilik koordinasyonunda Şanlıurfa’nın tüm tescilli ve tescilsiz değerlerinin kayıt altına alınarak, bu değerler ile ilgili çalışmaların yakından takip edilmesine öncülük eden Vali Hasan Şıldak, bununla birlikte Taş Tepeler Projesinin de aşamalarını birebir takip eden isim olmuştu. Vali Şıldak, Şanlıurfa değerlerinin tarihi ve doğa güzellikler ile sınırlı kalmaması için yine gastronomi alanında da valilik öncülüğünde başlatılan projeye öncülük ediyor.