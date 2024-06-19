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Yaşam
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Bakın 7 saat boyunca neden yürüdüler!

2024-06-19 16:17:57
Bakın 7 saat boyunca neden yürüdüler!

20 kilometre yol yürüyüp Munzur Dağına çıkan vatandaşlar mantar topluyor.

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Foto - Bakın 7 saat boyunca neden yürüdüler!

Erzincan’ın Tatlısu köyü yaylalarının olduğu, Munzur Dağlarında mantar toplama sezonu devam ediyor.

#2
Foto - Bakın 7 saat boyunca neden yürüdüler!

Munzur’a çıkan vatandaşlardan Hüseyin Gürer, Ali Aydemir ve Fikret Ateş, mantar toplamak için sabah saat 04. 00’da yola çıkarak yaklaşık 7 saat yürüyüş gerçekleştirdiler.

#3
Foto - Bakın 7 saat boyunca neden yürüdüler!

Doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplayan vatandaşlar, mantara ulaştıklarında tüm yorgunluklarının gittiğini kaydettiler.

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