Bakanlıktan tarım devine yasak: Ürünler piyasadan acil olarak toplatılacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakanlıktan tarım devine yasak: Ürünler piyasadan acil olarak toplatılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Manisa'da faaliyet gösteren tarım devine yasak getirdi. Üretim yapılan ürün piyasadan acil olarak çekilecek.

Foto - Bakanlıktan tarım devine yasak: Ürünler piyasadan acil olarak toplatılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Manisa Turgutlu’da tarım ilaçlama makineleri üreten Agro Atak Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ürettiği Confienza marka tarım ilaçlama makinesi hakkında piyasaya arzın acilen durdurulması ve piyasadan çekilmesi kararı verdi.

Foto - Bakanlıktan tarım devine yasak: Ürünler piyasadan acil olarak toplatılacak

Bakanlık’tan yapılan duyuruda, Confienza 1600 LT Turbo Atomizer ticari isimli R/S kategorisi araçların teknik mevzuat kapsamında idari ve teknik şartları karşılamaması ve karayolu trafik güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle uygunsuz olduğu tespit edildiği belirtildi.

Foto - Bakanlıktan tarım devine yasak: Ürünler piyasadan acil olarak toplatılacak

Açıklamada, söz konusu ürünün piyasaya arzının ivediklikle durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması kararları verildiği belirtilerek, elinde ürün bulunan kişi ve kurumların adı geçen ürünün kaza ve yaralanma riski taşımasından dolayı söz konusu ürünlerin acilen kullanılmasının bırakılarak şirkete geri gönderilmesine karar verildiği bildirildi.

Foto - Bakanlıktan tarım devine yasak: Ürünler piyasadan acil olarak toplatılacak

KAYNAK: TEKREFERANS

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi tarife!
Spor

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi tarife!

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Karşılaşma Galatasaray'ın zaferi ile son buldu...
New York Belediye Başkanı Mamdani'ye 1915 olayları tepkisi
Dünya

New York Belediye Başkanı Mamdani'ye 1915 olayları tepkisi

Türk-Amerikan toplumu, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin 1915 olaylarına ilişkin sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Times M..
Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor
Gündem

Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor

Beykoz’da Kılıçlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlendi...
Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur!
Gündem

Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur!

Uyuşturucu ile Mücadele konusunda bir farkındalık oluşturmak için Türkiye Basın Federasyonu tüm gazetecileri bir araya getirdi. Sosyal sorum..
Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir
Gündem

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır süregelen gerilimi sonlandırarak barış yolunda dev adımlar atan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve B..
"Ayın Öğretmeni" seçilmişti, katliam silahlarıyla yakalandı! Washington'da sarsıcı detaylar!
Gündem

"Ayın Öğretmeni" seçilmişti, katliam silahlarıyla yakalandı! Washington'da sarsıcı detaylar!

ABD’nin kalbi Washington D.C., Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırıyla sarsıldı. Başkan Donald Trump ve yöne..
+90 (553) 313 94 23