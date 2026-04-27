Bakanlıktan tarım devine yasak: Ürünler piyasadan acil olarak toplatılacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Manisa'da faaliyet gösteren tarım devine yasak getirdi. Üretim yapılan ürün piyasadan acil olarak çekilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Manisa Turgutlu’da tarım ilaçlama makineleri üreten Agro Atak Tarım Makineleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ürettiği Confienza marka tarım ilaçlama makinesi hakkında piyasaya arzın acilen durdurulması ve piyasadan çekilmesi kararı verdi.
Bakanlık’tan yapılan duyuruda, Confienza 1600 LT Turbo Atomizer ticari isimli R/S kategorisi araçların teknik mevzuat kapsamında idari ve teknik şartları karşılamaması ve karayolu trafik güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle uygunsuz olduğu tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu ürünün piyasaya arzının ivediklikle durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması kararları verildiği belirtilerek, elinde ürün bulunan kişi ve kurumların adı geçen ürünün kaza ve yaralanma riski taşımasından dolayı söz konusu ürünlerin acilen kullanılmasının bırakılarak şirkete geri gönderilmesine karar verildiği bildirildi.
