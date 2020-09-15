Bakanlık listeyi ifşa etti! Bu ürünleri yemeyin yedirmeyin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli taklit konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak tüketicinin menfaatlerinin korunması ve haksız rekabetin engellenmesi için tüm aşamalarda kontrol faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Her zaman söylediğim gibi en etkin denetimci vatandaşımızdır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır." dedi.