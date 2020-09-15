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Sağlık
23
Bakanlık listeyi ifşa etti! Bu ürünleri yemeyin yedirmeyin

2020-09-15 10:54:46
Bakanlık listeyi ifşa etti! Bu ürünleri yemeyin yedirmeyin

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen 91 firmadan 113 parti ürünü ifşa etti.

#1
Foto - Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık toplam 91 firmadan 113 ürünü ifşa etti. Böylelikle 2012 yılından bu yana 3 bin 605 parti ürün tağşiş ve taklit listesine alınmış oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık toplam 91 firmadan 113 ürünü ifşa etti. Böylelikle 2012 yılından bu yana 3 bin 605 parti ürün tağşiş ve taklit listesine alınmış oldu.

#2
Foto - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli taklit konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak tüketicinin menfaatlerinin korunması ve haksız rekabetin engellenmesi için tüm aşamalarda kontrol faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek,

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli taklit konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak tüketicinin menfaatlerinin korunması ve haksız rekabetin engellenmesi için tüm aşamalarda kontrol faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Her zaman söylediğim gibi en etkin denetimci vatandaşımızdır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır." dedi.

#3
Foto - Bakan Pakdemirli, vatandaşlara bir usulsüzlük görüldüğü anda Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığıyla bakanlığa ulaşmalarını istedi.

Bakan Pakdemirli, vatandaşlara bir usulsüzlük görüldüğü anda Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığıyla bakanlığa ulaşmalarını istedi.

#4
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#5
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#6
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#7
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#8
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#9
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#10
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#11
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#12
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#13
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#14
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#15
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#16
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#17
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#18
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#19
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#20
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#21
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

#22
Foto - İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

İşte Bakanlığın paylaştığı firma ve ürünler...

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