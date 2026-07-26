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Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

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Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Yaka'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki bir caminin bazı bölümlerini ateşe verdi.

#1
Foto - Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın ve yerel kaynakların aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Tulkerim'in güneyindeki Kur köyüne baskın düzenledi.

#2
Foto - Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

İsrailli saldırganlar, köyün camisini içeriden ateşe verdi. Yangında caminin bazı bölümleri ile içeride bulunan eşyalar zarar gördü.

#3
Foto - Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

Görgü tanıkları, İsrailli saldırganların caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıktan sonra olay yerinden ayrıldığını aktardı.

#4
Foto - Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

Köy sakinlerinin yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldığı ve yangının daha fazla yayılmasını engellediği belirtildi.

#5
Foto - Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

Filistin Vakıflar Bakanlığı, Kur köyündeki camiyi hedef alan saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, camilerin hedef alınması ve kundaklanmasının münferit olayların ötesine geçtiği belirtildi.

#6
Foto - Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

Bu saldırıların İsrail güçlerinin koruması ve göz yummasıyla Filistinlilerin varlığını ve dini haklarını hedef alan sistematik ve planlı eylemlere dönüştüğü ifade edildi.

#7
Foto - Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

Açıklamada, saldırının ibadet özgürlüğünü ve kutsal mekanların korunmasını güvence altına alan uluslararası hukuk ile uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu vurgulandı.

#8
Foto - Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

Bu tür saldırıların ve ihlallerin sürmesinin bölgede gerilimi daha da artıracağı uyarısında bulunuldu.

#9
Foto - Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

Uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına saldırıların durdurulması ve faillerin hesap vermesinin sağlanması için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

#10
Foto - Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

Açıklamada, Filistinlilerden de camileri korumak için benzer saldırılara karşı teyakkuz halinde olmaları istendi.

#11
Foto - Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

Açıklamada ayrıca, Kur köyündeki saldırının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sabah saatlerinde Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinde yapımı süren bir camiyi ateşe vermesinin hemen ardından düzenlendiğine dikkat çekildi.

#12
Foto - Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

İsrailliler Batı Yaka’yı yakıp yıkıyor Hiçbir kutsalı olmayan lanetli kavim cami yaktı

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Yorumlar

Nefret ediyorum bu aşağılık lanetli domuzlardan!!!!

Allah'ım sen her şeyi en iyi bilensin! Bu lanetli domuzlara bu kadar kötülüğü yaptırıyorsan elbette nedenini sen bilirsin, biz bilemeyiz.
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