Afrika ülkesi Gazze'ye asker gönderecek!
Uganda, ABD öncülüğünde Gazze'de oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü görevine askeri personel konuşlandırılmasına ön onay verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uganda, ABD öncülüğünde Gazze'de oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü görevine askeri personel konuşlandırılmasına ön onay verdi.
Karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'ye doğrudan talepte bulunmasının ardından geldi.
Hükümete ait New Vision gazetesinin geçen haftaki sayısına göre Başkan Trump, Uganda'dan uluslararası gücün kurulmasına destek vermesini istedi. Cumhurbaşkanı Museveni'nin talebe olumlu yaklaştığı bildirildi.
Devlet medyası Museveni'nin olumlu yanıtını doğrulamış olsa da Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF), konuşlandırılacak birliğin büyüklüğünü, özel sorumluluklarını ya da misyon takvimini henüz kesinleştirmedi.
Uganda Silahlı Kuvvetleri Enformasyon Direktör Vekili Albay Chris Magezi, ordunun harekete geçmeden önce cumhurbaşkanlığından resmi stratejik talimatlar beklediğini belirtti.
Albay Magezi bir röportajda, "Başkomutan Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'den talimat almayı bekliyoruz. Cumhurbaşkanı stratejik yönlendirme yaparsa Uganda Halk Savunma Kuvvetleri'ne buna uygun hareket etmesi için talimat verecektir ve biz de hareket edeceğiz. Bölgesel barış ve istikrar misyonlarında çok güçlü bir sicile sahibiz. Somali, Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeyiz ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de bulunduk. Barış ve istikrar operasyonlarını yönetme konusunda deneyim eksikliğimiz yok." dedi.
Uganda bu kararla birlikte Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk dahil personel taahhüdünde bulunan ülkeler koalisyonuna katılmış olacak. Uganda ordusu, özellikle Somali'de uluslararası bir misyon kapsamında konuşlu olan güçlerinin gerçekleştirdiği sivil katliamlarıyla öne çıkıyor. Uganda ordusu 2007'den bu yana Somali'de bölgesel ve uluslararası misyonlar çerçevesinde yürütülen askeri müdahalenin önemli bir parçası Somali'de sivillere karşı birçok ihlale karışan Uganda ordusu çatışmalarda çok sayıda askerini de kaybetti. (Kaynak: Mepa News)
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