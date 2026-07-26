Afrika ülkesi Gazze'ye asker gönderecek!

Albay Magezi bir röportajda, "Başkomutan Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'den talimat almayı bekliyoruz. Cumhurbaşkanı stratejik yönlendirme yaparsa Uganda Halk Savunma Kuvvetleri'ne buna uygun hareket etmesi için talimat verecektir ve biz de hareket edeceğiz. Bölgesel barış ve istikrar misyonlarında çok güçlü bir sicile sahibiz. Somali, Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeyiz ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de bulunduk. Barış ve istikrar operasyonlarını yönetme konusunda deneyim eksikliğimiz yok." dedi.