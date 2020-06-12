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Sağlık
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Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti

2020-06-12 12:18:57
Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerine aman vermiyor.

#1
Foto - Bakanlığın resmi sitesinden yapılan son dakika açıklamasında 69 firmaya ait 136 üründe yaptıkları sahtecilik tek tek listelendi.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan son dakika açıklamasında 69 firmaya ait 136 üründe yaptıkları sahtecilik tek tek listelendi.

#2
Foto - Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı.

#3
Foto - Bakanlık internet sitesinden yapılan testler sonunda sahte olduğu kesinleşen 69 firmadan 136 ürünü duyurdu.

Bakanlık internet sitesinden yapılan testler sonunda sahte olduğu kesinleşen 69 firmadan 136 ürünü duyurdu.

#4
Foto - Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi 5996 sayılı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

#5
Foto - Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

#6
Foto - • Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, • Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

• Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, • Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

#7
Foto - • Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve • Firmaların

• Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve • Firmaların "güvenilir gıda üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

#8
Foto - Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır.

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır.

#9
Foto - Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

#10
Foto - Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

#11
Foto - Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1551 firmaya ait 3492 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1551 firmaya ait 3492 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.

#12
Foto - Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

#13
Foto - Buna göre, 1 parti arıcılık ürünü, 4 parti alkolsüz içeçek,

Buna göre, 1 parti arıcılık ürünü, 4 parti alkolsüz içeçek,

#14
Foto - 28 parti alkollü içecek, 4 parti baharat, 2 parti çay ürünü ifşa edildi.

28 parti alkollü içecek, 4 parti baharat, 2 parti çay ürünü ifşa edildi.

#15
Foto - Listede, 34 parti bitkisel yağ, 5 parti çikolata, 18 parti et ve et ürünü, 33 parti süt ve süt ürünü ile 7 parti takviye edici gıda yer aldı.

Listede, 34 parti bitkisel yağ, 5 parti çikolata, 18 parti et ve et ürünü, 33 parti süt ve süt ürünü ile 7 parti takviye edici gıda yer aldı.

#16
Foto - Kamuoyuyla paylaşılan alkollü içeceklerde tersiyer butil alkol tespit edilirken, kimi ürünlerde ise dışarıdan etil alkol ilavesi yapıldığı belirlendi

Kamuoyuyla paylaşılan alkollü içeceklerde tersiyer butil alkol tespit edilirken, kimi ürünlerde ise dışarıdan etil alkol ilavesi yapıldığı belirlendi

#17
Foto - Alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Balda fruktoz ve glukoz saptandı.

Alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Balda fruktoz ve glukoz saptandı.

#18
Foto - Listede yer alan kırmızı toz ve pul biber ile siyah çayda gıda boyası olduğu anlaşılırken, çikolatalar, enerji içeceği, takviye edici gıdalar ve kahvede de ilaç etken maddesi bulundu.

Listede yer alan kırmızı toz ve pul biber ile siyah çayda gıda boyası olduğu anlaşılırken, çikolatalar, enerji içeceği, takviye edici gıdalar ve kahvede de ilaç etken maddesi bulundu.

#19
Foto - Bitkisel yağlara da tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat (baş eti, taşlık), kanatlı eti ve eşek eti tespit edildi.

Bitkisel yağlara da tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat (baş eti, taşlık), kanatlı eti ve eşek eti tespit edildi.

#20
Foto - Süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ, jelatin, nişasta ve harici yağ olduğu belirlendi.

Süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ, jelatin, nişasta ve harici yağ olduğu belirlendi.

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