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Aktüel
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Bakanlık duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

2022-06-12 11:22:52
Bakanlık duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Kavaklı kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Foto - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve Jandarma komando birliklerince başlatılan hava destekli Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Kavaklı kırsalında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve Jandarma komando birliklerince başlatılan hava destekli Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Kavaklı kırsalında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

#2
Foto - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerleri istihbarat, İHA ve keşif/gözetlemeyle belirlenen teröristlerin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerleri istihbarat, İHA ve keşif/gözetlemeyle belirlenen teröristlerin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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