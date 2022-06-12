2022-06-12 11:22:52 Bakanlık duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Kavaklı kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Kavaklı kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve Jandarma komando birliklerince başlatılan hava destekli Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Kavaklı kırsalında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerleri istihbarat, İHA ve keşif/gözetlemeyle belirlenen teröristlerin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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