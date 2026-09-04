Acun Ilıcalı işte şimdi yandı: Hayatı karardı, 100 milyon dolar istiyor
Survivor yarışmasında meydana gelen tekne kazasında bacağını kaybeden oyuncu Acun Ilıcalı ve yapım şirketlerine toplamda 100 milyon dolar tazminat davası açtı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Survivor yarışmasında meydana gelen tekne kazasında bacağını kaybeden oyuncu Acun Ilıcalı ve yapım şirketlerine toplamda 100 milyon dolar tazminat davası açtı.
Survivor Yunanistan’ın 13. sezonunda yarışan Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’ndeki çekimler sırasında geçirdiği korkunç kazanın ardından programın yapımcılarına dava açtı. 22 yaşındaki yarışmacı, açık denizde zıpkınla balık avladığı sırada bir tur teknesinin pervanesinin çarpması sonucu ağır yaralandı ve bacağını kaybetti.
İngiltere merkezli LadBible’ın haberine göre Floros, 3 Eylül’de açılan davada yapımcıları gerekli güvenlik tedbirlerini almamakla suçladı. Yarışmacı, yaşanan kazanın önlenebilir olduğunu savunarak 100 milyon doların üzerinde maddi ve cezai tazminat talep etti.
People’ın ulaştığı mahkeme belgelerinde Floros’un, program kapsamında yarışmacıların Dominik Cumhuriyeti’nin Bayahibe bölgesi açıklarında zıpkınla balık avlamaya yönlendirildiğini öne sürdüğü belirtildi. Floros’a göre söz konusu bölge, turist teknelerinin yoğun şekilde kullandığı sulardan oluşuyordu ve bu durum yarışmacılar açısından ciddi bir tehlike oluşturuyordu.
Floros ayrıca, aynı bölgede daha önce benzer tehlikelerin yaşandığını ve ölümle sonuçlanan bir olayın da meydana geldiğini iddia etti. Buna rağmen çekimler sırasında yarışmacıların güvenliğini sağlayacak yeterli önlemlerin alınmadığını savunan Floros, bölgede güvenlik tekneleri ve yeterli gözetim bulunmadığını ileri sürdü.
Talihsiz olay sırasında Floros’un zıpkınla balık avladığı sırada bir tur teknesinin pervanesine çarptığı ve ağır şekilde yaralandığı belirtildi. Kazanın ardından yapılan müdahalelere rağmen genç yarışmacı bacağını kaybetti.
Floros’un davasında, yapımcıların yarışmacıların güvenliğini sağlama konusunda ihmalkâr davrandığı ve gerekli tedbirlerin alınmış olması halinde kazanın önlenebileceği öne sürüldü.
100 milyon doları aşan tazminat talebinin yanı sıra davada, yaşanan olay nedeniyle Floros’un uğradığı fiziksel ve diğer zararların da karşılanması istendi. Dava kapsamında yapım şirketinin söz konusu suçlamalara nasıl yanıt vereceği ise merak konusu oldu.
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