Acun Ilıcalı işte şimdi yandı: Hayatı karardı, 100 milyon dolar istiyor

Floros ayrıca, aynı bölgede daha önce benzer tehlikelerin yaşandığını ve ölümle sonuçlanan bir olayın da meydana geldiğini iddia etti. Buna rağmen çekimler sırasında yarışmacıların güvenliğini sağlayacak yeterli önlemlerin alınmadığını savunan Floros, bölgede güvenlik tekneleri ve yeterli gözetim bulunmadığını ileri sürdü.