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CHP’de gizli "Arınma Komisyonu" kuruldu: 3 başkan görevden alınıyor
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CHP’de gizli “Arınma Komisyonu” kuruldu: 3 başkan görevden alınıyor

"Mutlak Butlan" kararı sonrası Meclis önünde yaşanan kavgalarla sarsılan CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında tansiyonu düşürmek adına bu haftaki grup toplantıları karşılıklı olarak iptal edildi. Gerilimi tırmandırmamak için geçici bir uzlaşı sağlanmış gibi görünse de, Genel Merkez bünyesinde kurulan 6 kişilik gizli "Arınma Komisyonu" hafta sonu hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Ankara, İzmir ve Bursa il başkanlarını görevden alması beklenirken, muhalif kanatta yer alan bazı belediye başkanları için de jet hızıyla ihraç süreçlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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Foto - CHP’de gizli "Arınma Komisyonu" kuruldu: 3 başkan görevden alınıyor

Mutlak Butlan kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milletvekili Özgür Özel arasında geçtiğimiz hafta Grup Toplantısı restleşmesi yaşandı. TBMM önünde her iki tarafın destekçileri birbirine girince Özgür Özel Meclis'te, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de açıklamalarda bulundu.

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Foto - CHP’de gizli "Arınma Komisyonu" kuruldu: 3 başkan görevden alınıyor

Gözler bugün yapılması beklenen CHP Grup toplantısındayken her iki taraftan da 'iptal' açıklaması geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "CHP'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır" dedi. Özgür Özel kanadından da gelen açıklamada iptal kararı alındı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de "Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacaktır" açıklaması yaptı.

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Foto - CHP’de gizli "Arınma Komisyonu" kuruldu: 3 başkan görevden alınıyor

Uzlaşmasının arkasından Özgür Özel'in bir aracı ile Kemal Kılıçdaroğlu'na 'geçici uzlaşı' teklifi götürmesi çıktı. Buna göre her iki taraf da geçen hafta yaşanan görüntülerin tekrarlanmaması için Meclis Başkanlığı konuya bir çözüm bulana kadar karşılıklı uzlaşıya vardı.

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Foto - CHP’de gizli "Arınma Komisyonu" kuruldu: 3 başkan görevden alınıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Ankara, İzmir ve Bursa il başkanlarını görevden alması bekleniyor. İstanbul'a tedbir kararı kalktıktan sonra Gürsel Tekin atanacak. Ankara ve İzmir adayları için Kılıçdaroğlu görüşmeler yapıyor. Partinin her yönetim organından iki milletvekili, iki Parti Meclisi üyesi, iki MYK üyesinden oluşan toplam 6 kişilik 'Arınma Komisyonu' hafta sonu yaptığı hazırlık sonrası çalışmalara başladı. Bazı belediye başkanları için yeni ihraç süreçleri yolda.

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Yorumlar

Cengiz

Özgür efendi niye grup yapmadı, sızdı kaldı galiba
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