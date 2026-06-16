CHP’de gizli “Arınma Komisyonu” kuruldu: 3 başkan görevden alınıyor

"Mutlak Butlan" kararı sonrası Meclis önünde yaşanan kavgalarla sarsılan CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında tansiyonu düşürmek adına bu haftaki grup toplantıları karşılıklı olarak iptal edildi. Gerilimi tırmandırmamak için geçici bir uzlaşı sağlanmış gibi görünse de, Genel Merkez bünyesinde kurulan 6 kişilik gizli "Arınma Komisyonu" hafta sonu hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Ankara, İzmir ve Bursa il başkanlarını görevden alması beklenirken, muhalif kanatta yer alan bazı belediye başkanları için de jet hızıyla ihraç süreçlerinin başlatıldığı öğrenildi.