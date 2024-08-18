2024-08-18 13:40:42 Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "İzmir Yamanlar'daki yangın, an itibariyle kontrol altına alındı. Bolu Göynük'teki yangın da kontrol edildi. Manisa Gördes'teki ve Uşak'taki yangının enerjisi büyük ölçüde kontrol altına alındı. 5 yangın kontrol altına alınmaya çok yakın. Akşama doğru güncelleme yapılacak" ifadelerini kullandı. Bakan Murat Kurum ise orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı. İşte illerdeki son durum...