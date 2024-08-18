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Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

2024-08-18 13:40:42
Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "İzmir Yamanlar'daki yangın, an itibariyle kontrol altına alındı. Bolu Göynük'teki yangın da kontrol edildi. Manisa Gördes'teki ve Uşak'taki yangının enerjisi büyük ölçüde kontrol altına alındı. 5 yangın kontrol altına alınmaya çok yakın. Akşama doğru güncelleme yapılacak" ifadelerini kullandı. Bakan Murat Kurum ise orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı. İşte illerdeki son durum...

#1
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangında yerleşim yerleri de etkilendi.

#2
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

BAKAN YUMAKLI: 3 YANGIN KONTROL ALTINDA Yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. 3 mahallenin boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu. Tarım Bakanı Yumaklı yaptığı son açıklamada: "İzmir Yamanlar'daki yangın, an itibariyle kontrol altına alındı. Bolu Göynük'teki yangın da kontrol edildi. Manisa Gördes'teki ve Uşak'taki yangının enerjisi büyük ölçüde kontrol altına alındı. 5 yangın kontrol altına alınmaya çok yakın. Akşama doğru güncelleme yapılacak" ifadelerini kullandı. Bakan Murat Kurum ise orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.

#3
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Bakan Yunaklı'dan orman yangınları açıklaması '5 yangın devam ediyor mücadele sürüyor'

#4
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka'daki yangında 4'üncü güne girildi. Günün ilk ışıklarıyla hava unsurları da tekrar çalışmaya başladı. Alevlere, 2 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale sürüyor. Öte yandan, yanan alanlar dronla görüntülendi.

#5
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

MENDERES VE URLA'DAKİ YANGINLAR 2'NCİ GÜNÜNDE! Menderes ilçesi, Şaşal Mahallesi yakınlarında dün saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangınına da gece boyu ekipler müdahale etti. Yangında, 2'nci güne girilirken, 5 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda arazöz ile ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'ndeki bir sitenin arkasında makilerle kaplı bölgede, dün saat 19.30 sıralarında çıkan yangına da orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

#6
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

MANİSA'DA UÇAK SAYISI 5'E, HELİKOPTER SAYISI 13'E ÇIKARILDI Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda da 14 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

#7
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı. Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5'e, helikopter sayısı 13'e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.

#8
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

2 MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTI 15 Ağustos sabahı, günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan yeniden başladı. Boyalı Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde saat 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.

#9
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Kaşıkçı Mahallesi'nde tarım arazilerinde çıkan yangın aynı gün içinde söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları sürdü. Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen 20 hanelik 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi'ndeki cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi.

#10
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

YANGIN SALİHLİ İLÇESİNE ULAŞTI Gece boyunca, gece görüşlü helikopterler ile müdahale edilen alevlere 3'üncü gününde de müdahale sürdü. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır mahallelerine ulaştı. Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı. Kale Mahallesi'nde ise bazı evler alevlere teslim olarak tamamen yandı.

#11
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

BAKAN YARDIMCISI BÖLGEDE Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının ulaştığı Salihli ilçesi Kale Mahallesi girişindeki yangın komuta aracında Manisa Valisi Enver Ünlü ve İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan'dan bilgi alan Gümen, "Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor, tüm ekiplerimiz sahada. Helikopter ve uçaklarımız günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara başladı. Şu anda iki riskli noktamız var. Oraları tutmaya çalışıyoruz. Eğer o noktaları tutarsak, bugün itibarıyla bitireceğiz. Eğer tutamazsak, Gölmarmara ve Yunuslar tarafına ilerleyecek. Blok ormanlarımız var, o ormanlara sıçratmamak için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor" diye konuştu.

#12
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

UŞAK'TA YANGIN ORMANA SIÇRADI Uşak Eşme'nin Dereli köyü mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Uşak Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ve su tankeri, Uşak ve Eşme belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

#13
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Alevlere havadan da 1 helikopterle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla helikopter müdahale edemeyince çalışmalar gece boyu karadan devam etti. Günün ilk ışıklarıyla helikopter, tekrar söndürme çalışmalarına katıldı. Alevler kontrol altına alındı.

#14
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

BOLU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Bolu'nun Göynük ilçesinde perşembe günü çıkan orman yangını, bugün saat 12.30 sıralarında, yaklaşık 72 saat sonra kontrol altına alındı.

#15
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Göynük Bekirfakılar köyünde 15.08.2024 Perşembe günü saat 12.40 sıralarında başlayan ve 4'üncü gününde olan orman yangını Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valiliğimizin koordinesinde, ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangını söndürmek için büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

#16
Foto - Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu'daki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

AYDIN'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, önceki gün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler 12 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede bazı hayvan damları ve hayvanlar yangından zarar gördü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangın sırasında bölgede oldukları belirlenen 3 şüpheli dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Yangına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

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