  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ukrayna yine bir şeyler deniyor! Türkiye'yi bırakıp BAE ile anlaştılar

Ali Koç koskoca kulübü ne hale düşürdü! ‘Sahadan çekildiğinizde gurur duydum’

Bakan Uraloğlu’ndan otonom teknoloji müjdesi! Şimdi de akıllı yol geliyor!

Eski asker KAAN sonrası Türkiye'ye karşı çıkacak 3 ülkeyi açıkladı! Bir ülke var ki ne alaka diyeceksiniz

2024 model Yeni Range Rover Sport nisan ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri neler?

Bazılarının elleri ağaç oluyor, bazılarının bütün vücudu tüylerle kaplanıyor! İşte Dünyadaki en garip hastalıklar

Türkiye devrede! Artık kendisi üretecek! 'Kapasiteyi iki katına çıkaracağız' deyip ilan ettiler!

Lionel Messi'nin yıllık maaşı ve sözleşmesindeki özel madde! İşte futbolu bıraktıktan sonra yapacağı yeni işi!

Google'dan güvenli mesaj uygulaması! Kayıtlı olmayan engellenecek!
Teknoloji-Bilişim
9
Bakan Uraloğlu’ndan otonom teknoloji müjdesi! Şimdi de akıllı yol geliyor!

2024-04-09 12:55:49
Bakan Uraloğlu’ndan otonom teknoloji müjdesi! Şimdi de akıllı yol geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yollarda güvenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla akıllı ulaşım sistemlerini ülke çapında yaygınlaştırdıklarını belirterek “Yollarımızı akıllı ve otonom teknolojilerle donatarak emniyetli yol altyapısı tesis ediyoruz, hayatları kurtarıyoruz. 3 ayrı başlık altında projelendirdiğimiz sistem kapsamında İstanbul’da K-AUS Test ve Uygulama Koridoru uygulamasını başlatacağız. Pilot bölge olarak Antalya’yı seçtik. Ancak bunu yaparken yerli ve milli teknolojiye önem veriyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü Ana AUS Merkezinde hizmet verecek ve tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması’nı hayata geçiriyoruz” dedi.

#1
Foto - Bakan Uraloğlu’ndan otonom teknoloji müjdesi! Şimdi de akıllı yol geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, doğu-batı, kuzey-güney demeden Türkiye’yi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattıklarını belirterek, bölünmüş yol ve otoyol yapımına büyük önem verdiklerini söyledi. 2002 yılında sadece 6 şehrin birbirine bölünmüş yol ile bağlı olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu sayının şu anda 77’ye çıktığını vurgulayarak, “Şu anda bölünmüş yollarımız bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83’üne hizmet verir hale geldi. Karayollarımıza yaptığımız yatırımlar sayesinde 100 milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 81’lik bir azalma sağladık. Ancak bununla yetinmiyoruz, yollarımızı akıllı ulaşım sistemleri ile donatarak yol güvenliğini en üst düzeye çıkartıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri ile hayatları kurtarıyoruz” diye konuştu.

#2
Foto - Bakan Uraloğlu’ndan otonom teknoloji müjdesi! Şimdi de akıllı yol geliyor!

-AUS Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması Devreye Alınacak Uraloğlu, kara yolu altyapısını inşa ederken teknolojideki gelişme ve küresel trendleri dikkate aldıklarının altını çizerek, akıllı ve otonom teknolojiler sayesinde hızlı ve emniyetli yol altyapısı tesis ettiklerini vurguladı. Araçların otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen altyapıyı hazır hale getirmeye devam ettiklerinin de altını çizen Bakan Uraloğlu, “Yollarımızı ulaşımda 'aklın yolu' dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatmaya devam ederken, tüm sistemlerin de milli ve yerli olmasına özen gösteriyoruz. Bu Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine (K-AUS) Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi’ni başlattık. Proje kapsamında Türkiye’nin e-devlet altyapısına da kuran Türksat A.Ş., K-AUS Yazılım Platformu’nu yerli ve milli imkanlarla geliştirecek. İşin süresi 24 ay, bakım devresi de 12 ay olarak belirlendi. 3 ayrı başlık altında projelendirdiğimiz sistem kapsamında ilk olarak İstanbul’da K-AUS Test ve Uygulama Koridoru uygulamasını başlatacağız. Pilot bölge olarak Antalya’yı seçtik. Karayolları Genel Müdürlüğü Ana AUS Merkezinde ise tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması’nı da devreye alacağız” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Bakan Uraloğlu’ndan otonom teknoloji müjdesi! Şimdi de akıllı yol geliyor!

-“Kaza Riski En Aza İnecek” Uraloğlu akıllı ulaşım sistemleri kapsamında ilk olarak fiber optik internet altyapısının yanı sıra enerji, kazı, kablolama, donatıların yapılacağını daha sonra ise merkez ve bölge sistem donanımları ile kontrol odalarının tamamlanacağını açıkladı. Ayrıca akıllı yol uygulamaları kapsamında bir diğer işin dijital mesaj işaretleri, değişken trafik işaretleri ve meteorolojik bilgi istasyonları olduğunu da anlatan Bakan Uraloğlu, “Ayrıca yine akıllı yol uygulaması kapsamında sinyalizasyon sistemleri, kamera sistemleri, araç algılayıcı sistemler, simülasyon yazılımları ve Merkezi IoT (nesnelerin interneti) platformu da kurulacak. Ayrıca tüm Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölgeler müdürlüklerine de iş zekâsı ve karar destek sistemi, entegrasyonları ve Karayolları Mobil uygulaması da yapılacak. Ayrıca akıllı yollarımızı kullanan araçların araç-araç, araç-altyapı haberleşme altyapısının da kurulumu yapılacak. Yani bu sistemimizi hayata geçtiğinde akıllı yollarımızı kullanan araçlar diğer araçlarla ve yolun kendisiyle haberleşecek kaza riski en aza indirilecek” dedi.

#4
Foto - Bakan Uraloğlu’ndan otonom teknoloji müjdesi! Şimdi de akıllı yol geliyor!

-“Gelecek Yılın Sonunda Tamamlanacak” Bakan Uraloğlu, 30 kilometrelik Hasdal-İstanbul Havalimanı ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kontrol Merkezi, Antalya- Kemer yolu ve Antalya- Ankara yolunda K-AUS Test ve Uygulama Koridoru’nu kuracaklarını bildirdi. Uraloğlu, proje ile geleneksel AUS sistemlerinden elde edilen verileri araç-içi ünitelere iletilecek, araçlarla araçlar ve araçlarla altyapı arasında haberleşmeyi sağlayacaklarını anlattı. Söz konusu proje ile trafiğin etkin ve verimli kullanılmasını ve kazaların önlenmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “K-AUS kapsamında yol kenarı üniteleri, araç İçi üniteleri, çeşitli araç algılayıcı sistemleri, plaka tanıma, kamera, fiber optik kablo gibi daha birçok altyapı sistemi kurulacak. K-AUS uygulamaları ile akıllı ulaşım ekosisteminin asli unsurları olan araç-altyapı-merkez arasındaki iş birliği geliştirilerek karayolu ulaşımındaki kapasite ve performans artırılacaktır. Karayollarının etkin kullanımıyla birlikte ulaşımda hareketlilik ve sürdürülebilirlik sağlanacak, yol güvenliği artacak. 2025 yılının sonunda tamamlamayı planladığımız projenin bakım devresi de 12 ay olacak. Proje ile akıllı ulaşım sistemlerimizi yerli ve milli yazılıma da kavuşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bakan Uraloğlu’ndan otonom teknoloji müjdesi! Şimdi de akıllı yol geliyor!

.

#6
Foto - Bakan Uraloğlu’ndan otonom teknoloji müjdesi! Şimdi de akıllı yol geliyor!

.

#7
Foto - Bakan Uraloğlu’ndan otonom teknoloji müjdesi! Şimdi de akıllı yol geliyor!

#8
Foto - Bakan Uraloğlu’ndan otonom teknoloji müjdesi! Şimdi de akıllı yol geliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elazığ'da beyaz petrol heyecanı! Tüm kent nefesini tuttu
Ekonomi

Elazığ'da beyaz petrol heyecanı! Tüm kent nefesini tuttu

Elazığ'da beyaz petrol olarak bilinen jeotermal kaynak aranacak. Kentte sekiz adet kuyunun açılması bekleniyor.
Yeniden Refahlı başkan milletvekiline küfretti! Devir teslimde ortalık gerildi
Gündem

Yeniden Refahlı başkan milletvekiline küfretti! Devir teslimde ortalık gerildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde belediye seçimlerini kaybeden mevcut Başkan Yeniden Refah Partili Birol Şahin, MHP'li Efdal Altundal'a görevini..
Cristiano Ronaldo raydan çıktı
Spor

Cristiano Ronaldo raydan çıktı

Al Hilal karşısında kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo sinirlerine hakim olamayarak maçın hakemine az kalsın yumruk atıyordu.
ABD, Rusya orayı da ele geçirecek diyerek paylaştı: Operasyon ile ilgili çarpıcı iddialar! Önlem alınmalı
Dünya

ABD, Rusya orayı da ele geçirecek diyerek paylaştı: Operasyon ile ilgili çarpıcı iddialar! Önlem alınmalı

ABD’li Senatörler, kendilerine ulaşan bir istihbarat raporuna göre Rusya’nın Odessa’ya da operasyon düzenleyeceğini iddia ediyorlar...
Hesap sormakta kararlılar: İsrail rejimi cezalandırılacak
Dünya

Hesap sormakta kararlılar: İsrail rejimi cezalandırılacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in cezalandırılacağını söyledi.
Pabuç artık çok pahalı! Talimatname çok açık! Fenerbahçe'nin şampiyonluğu da artık tehlikede!
Spor

Pabuç artık çok pahalı! Talimatname çok açık! Fenerbahçe'nin şampiyonluğu da artık tehlikede!

Süper Kupa finalini gözünü kırpmadan yok eden ve taraftarlarına bir kupayı daha armağan etmeyen Ali Koç, şimdi de nefes nefese Galatasaray i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23