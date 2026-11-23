Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Kahramanmaraş Nurdağı hızlı tren hattında kritik eşik aşıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölge ekonomisini ve ulaşım altyapısını kökten değiştirecek Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın etüt ve proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek 46 kilometrelik hat sayesinde Kahramanmaraş, Doğu Akdeniz limanlarına ve uluslararası ticaret koridorlarına doğrudan bağlanacak. İşte dev yatırımın tüm detayları...