2022-12-05 20:03:57 Bakan Soylu'nun yönettiği operasyonda yakalandılar! Asın bu şerefsizleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde Sakarya’da gözaltına alınan 176 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında hastaneye sevk edilmeye başlandı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.