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Bakan Soylu'nun yönettiği operasyonda yakalandılar! Asın bu şerefsizleri

2022-12-05 20:03:57
Bakan Soylu'nun yönettiği operasyonda yakalandılar! Asın bu şerefsizleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yönettiği ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde Sakarya’da gözaltına alınan 176 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında hastaneye sevk edilmeye başlandı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

#1
Foto - Bakan Soylu'nun yönettiği operasyonda yakalandılar! Asın bu şerefsizleri

Sakarya ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerce iki ilde dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

#2
Foto - Bakan Soylu'nun yönettiği operasyonda yakalandılar! Asın bu şerefsizleri

‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda iki ilde toplam 2 bin 67 kolluk kuvveti, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen çok sayıda adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

#3
Foto - Bakan Soylu'nun yönettiği operasyonda yakalandılar! Asın bu şerefsizleri

3 deniz liman botu, iki helikopter, 11 mini İHA, 29 narkotik köpeğinin katılımı ile eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda Sakarya’da 176, Kocaeli'nde ise 93 olmak üzere toplam 269 şüpheli gözaltına alındı.

#4
Foto - Bakan Soylu'nun yönettiği operasyonda yakalandılar! Asın bu şerefsizleri

Sakarya’da gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında hastaneye sevk edilmeye başlandı.

#5
Foto - Bakan Soylu'nun yönettiği operasyonda yakalandılar! Asın bu şerefsizleri

Buradaki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

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