2022-08-06 22:49:25 Bakan Soylu operasyonu duyurdu! Katliam yapacaktı
PKK/PYD'li terörist 10 kilogram patlamaya hazır bomba ile yakalandı.
PKK/PYD'li terörist 10 kilogram patlamaya hazır bomba ile yakalandı.
Bakan Soylu sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
"PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi.
10kg patlamaya hazır bomba yakalandı.
EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler"
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