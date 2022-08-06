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Gündem
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Bakan Soylu operasyonu duyurdu! Katliam yapacaktı

2022-08-06 22:49:25
Bakan Soylu operasyonu duyurdu! Katliam yapacaktı

PKK/PYD'li terörist 10 kilogram patlamaya hazır bomba ile yakalandı.

#1
Foto - Bakan Soylu sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

Bakan Soylu sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

#2
Foto -

"PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi.

#3
Foto - 10kg patlamaya hazır bomba yakalandı.

10kg patlamaya hazır bomba yakalandı.

#4
Foto - EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler

EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler"

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