Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Tarih verdi

Soylu, bir otelde gerçekleştirilen programda, çok sayıdaki işlem sırasında kimlik doğrulamanın yeni kimlik kartı ve parmak iziyle kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) tanıtımını yaptı. Video konferans yöntemiyle sistemin pilot olarak uygulandığı Ziraat Bankası şubesi, Yenimahalle Tapu Müdürlüğü ile Ankara 12. Noterliğine bağlanan Soylu, sistem kullanılarak yapılan işlemleri takip etti, bilgi aldı. Sistemin, hayata hız ve güvenlik katacağını ifade eden Soylu, her bir projenin, bir çocuğun doğumundaki gibi heyecan yaşattığını vurguladı. Süleyman Soylu, yapılan çalışmalarla dünyaya meydan okunduğuna dikkati çekti. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin, kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğini, kişinin kartının sahibi olduğunu, kimlik doğrulama işleminin nerede, ne zaman, kim tarafından, niçin gerçekleştirildiğini göstereceğini dile getiren Soylu, sistemin 16 noterlikte, Ziraat Bankası'nın 5 şubesinde, Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle Tapu Müdürlüğünde uygulandığını anlattı.