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Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Tarih verdi

2021-07-14 19:29:35
Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı! Tarih verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 21. yüzyıl yolculuğunun önemli dijital dönüşüm projelerinden birisi olacağını ifade etti.

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Foto - Soylu, bir otelde gerçekleştirilen programda, çok sayıdaki işlem sırasında kimlik doğrulamanın yeni kimlik kartı ve parmak iziyle kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) tanıtımını yaptı. Video konferans yöntemiyle sistemin pilot olarak uygulandığı Ziraat Bankası şubesi, Yenimahalle Tapu Müdürlüğü ile Ankara 12. Noterliğine bağlanan Soylu, sistem kullanılarak yapılan işlemleri takip etti, bilgi aldı. Sistemin, hayata hız ve güvenlik katacağını ifade eden Soylu, her bir projenin, bir çocuğun doğumundaki gibi heyecan yaşattığını vurguladı. Süleyman Soylu, yapılan çalışmalarla dünyaya meydan okunduğuna dikkati çekti. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin, kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğini, kişinin kartının sahibi olduğunu, kimlik doğrulama işleminin nerede, ne zaman, kim tarafından, niçin gerçekleştirildiğini göstereceğini dile getiren Soylu, sistemin 16 noterlikte, Ziraat Bankası'nın 5 şubesinde, Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle Tapu Müdürlüğünde uygulandığını anlattı.

Soylu, bir otelde gerçekleştirilen programda, çok sayıdaki işlem sırasında kimlik doğrulamanın yeni kimlik kartı ve parmak iziyle kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) tanıtımını yaptı. Video konferans yöntemiyle sistemin pilot olarak uygulandığı Ziraat Bankası şubesi, Yenimahalle Tapu Müdürlüğü ile Ankara 12. Noterliğine bağlanan Soylu, sistem kullanılarak yapılan işlemleri takip etti, bilgi aldı. Sistemin, hayata hız ve güvenlik katacağını ifade eden Soylu, her bir projenin, bir çocuğun doğumundaki gibi heyecan yaşattığını vurguladı. Süleyman Soylu, yapılan çalışmalarla dünyaya meydan okunduğuna dikkati çekti. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin, kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğini, kişinin kartının sahibi olduğunu, kimlik doğrulama işleminin nerede, ne zaman, kim tarafından, niçin gerçekleştirildiğini göstereceğini dile getiren Soylu, sistemin 16 noterlikte, Ziraat Bankası'nın 5 şubesinde, Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle Tapu Müdürlüğünde uygulandığını anlattı.

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Foto - Bakan Soylu, sistemin temmuz ayı sonu itibarıyla daha da yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Bakan Soylu, sistemin temmuz ayı sonu itibarıyla daha da yaygınlaştırılacağını bildirdi.

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Foto - PTT ve üç özel bankanın da pilot çalışma için hazırlıklarına devam ettiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

PTT ve üç özel bankanın da pilot çalışma için hazırlıklarına devam ettiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti: "Bu projemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız 21. yüzyıl yolculuğumuzun önemli dijital dönüşüm projelerinden birisi olacaktır. Gündelik hayatımıza doğrudan katkı yapacaktır. Bu proje, yaşanan pek çok mağduriyetin, dolandırıcılık hadisesinin önüne geçecek olan, hem vatandaşlarımızı hem kurumlarımızı koruyacak olan bir proje olacaktır."

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Foto - Yeni kimlik kartı ve parmak iziyle kimlik doğrulamanın gerçekleştirileceğini söyleyen Soylu, usulsüzlüklerin de önüne geçileceğini vurguladı. Sistemin hayata geçirileceği alanlar hakkında bilgi veren Soylu, projenin bütçeye de katkı sunacağını kaydetti. Soylu,

Yeni kimlik kartı ve parmak iziyle kimlik doğrulamanın gerçekleştirileceğini söyleyen Soylu, usulsüzlüklerin de önüne geçileceğini vurguladı. Sistemin hayata geçirileceği alanlar hakkında bilgi veren Soylu, projenin bütçeye de katkı sunacağını kaydetti. Soylu, "Dünyanın neresinde 'patates hat' diye bir şey var? Farklı kimliklerle alınan hatlar var. Bu birilerini üzecektir ama hakkaniyeti sağlam bir hale getirecektir. Birilerinin yerine ÖSYM sınavlarına girdiler. Birilerinin yerine başka sınavlara girmenin de önüne geçecek." dedi.

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Foto - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile dijital dönüşüm alanındaki çalışmaları anlatan Soylu, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartlarının tek bir nokta olarak nüfus müdürlüklerinden verilmesini sağlayan

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile dijital dönüşüm alanındaki çalışmaları anlatan Soylu, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartlarının tek bir nokta olarak nüfus müdürlüklerinden verilmesini sağlayan "Üçü bir yerde" projesinin yürütülen önemli çalışmalar arasında yer aldığını söyledi. Soylu, uygulama kapsamında 65,4 milyon kimlik kartı, 12,4 milyon sürücü belgesi ile 5,7 milyon pasaportun teslim edildiğini bildirdi. Yeni nesil kimlik kartlarına ehliyetlerin aktarılabildiğini de belirten Soylu, 18 Eylül 2020'de başlayan proje kapsamında 1 milyon 563 bin kişinin sürücü belgesini kimlik kartına yüklediğini dile getirdi. Yerli ve milli kaynaklarla oluşturulan Biyometrik Veri Sistemi'ne de değinen Soylu, bu konuda Türkiye'nin dünyadaki 7 ülkeden birisi olduğunu kaydetti.

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Foto - e-Devlet projelerini de anlatan Soylu, Kurban Bayramı'ndan sonra e-Devlet üzerinden soy ağacı belgesi alınabileceğini, buradaki işlem süresinin de 2 saniye olacağını ifade etti. Soylu, bu belgeye ilişkin görselleri de gösterdi. Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacak yeni bir uygulamaya geçileceğini belirten Soylu, dijital nüfus şefliklerinin hizmet vereceğini, vatandaşların personel desteği olmadan

e-Devlet projelerini de anlatan Soylu, Kurban Bayramı'ndan sonra e-Devlet üzerinden soy ağacı belgesi alınabileceğini, buradaki işlem süresinin de 2 saniye olacağını ifade etti. Soylu, bu belgeye ilişkin görselleri de gösterdi. Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacak yeni bir uygulamaya geçileceğini belirten Soylu, dijital nüfus şefliklerinin hizmet vereceğini, vatandaşların personel desteği olmadan "e-imza yüklemesi, şifre, randevu, adres beyan" işlemlerini yapabileceğini dile getirdi. Süleyman Soylu, sistemde fotoğraf olduğunda da kimlik kartı yenilemenin de yapılabileceğine değindi. İçişleri Bakanı Soylu, üzerinde çalıştıkları bir başka projenin de "e-imza"nın yeni kimlik kartlarına yüklenmesi olduğunu, bu konuda teknik altyapının tamamlandığını bildirdi.

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