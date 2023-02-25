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Hayat-Aktüel
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Bakan Soylu deprem bölgesinde talimatı verdi

2023-02-25 21:05:30
Bakan Soylu deprem bölgesinde talimatı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

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Foto - Bakan Soylu deprem bölgesinde talimatı verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından yıkımın yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sona erdi, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması yönünde adımlar hızlandırıldı.

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Foto - Bakan Soylu deprem bölgesinde talimatı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İskenderun'a gelerek Afet Yönetim Merkezi'nde kurum amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Foto - Bakan Soylu deprem bölgesinde talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kente koordinatör bakan olarak görevlendirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı toplantıda devam eden faaliyetler anlatıldı.

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Foto - Bakan Soylu deprem bölgesinde talimatı verdi

Bakan Soylu, İskenderun'da zamanla yarıştıklarını ifade ederek enkaz kaldırma çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

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