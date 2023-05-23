Bakan Soylu: Biz PKK ile değil Amerika ile savaşıyoruz

“BİZ PKK İLE SAVAŞMIYORUZ AMERİKA İLE SAVAŞIYORUZ” (2. tur için referandum söylemi) Ray değişikliği yapılıyor. O kurnazlık. Türkiye’yi şuraya getirmek istiyorlar, Sivas Kongresinin en önemli şartlarından bir tanesi Mandacılık konusudur. Amerikan mandasını isteyenler ve manda olursa bunlar bizim hayatımıza karışırlar diyenler var. Oradan iki karar çıkıyor bir milletin istikbalinin ancak millet kurtarabilir iki manda ve himayecilik kabul edilemez. Bu kavga hala devam ediyor. Menderes bunun için idama götürüldü. 28 Şubat bunun için yapıldı. Türkiye 104 yıldır bu kavgayı veriyor. Türkiye’de net bir ayrım var. Ukrayna savaşını biz çıkarmadık, Afganistan savaşını biz çıkarmadık, Libya krizinin sorumlusu da biz değiliz ama coğrafyamızda bunun kavgasını veriyoruz. Türkiye’de manda ve himayeyi kabul etmeyen herkes hain sayılır. Bu böyledir. Batı Türkiye’yi istikrarsızlığa koalisyonlar üzerinden taşımıştır. Bu tablo devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan bu istikrarsızlığa son verdi. Şimdi diyorlar ki biz güçlüyüz elimizde her şey var, ABD Başkanı bile cezalandıracağım diyor. Biz PKK ile savaşmıyoruz Amerika ile savaşıyoruz. Amerika gelmiş senin sınırında her türlü şeyi yapmaya çalışıyor. Bütün bu tablolar söz konusuyken manda ve himayeyi kabul edeceğim, içeride özerklik yapacağım, LGBT’yi getireceğim diyor. Amerika Avrupa’yı felç etti, kendine bağımlı hale getirdi. Avrupa, Amerika’nın vagonudur. Biz onları yenme fırsatını 21 yüzyılda Tayyip Erdoğan ile yakaladık.