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Siyaset
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Bakan Soylu, Ata Beyit Anıtı'nda

2022-11-08 16:15:08
Bakan Soylu, Ata Beyit Anıtı'nda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ne ziyarette bulundu.

#1
Foto - Bakan Soylu, Ata Beyit Anıtı'nda

Bakan Soylu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki resmi ziyareti kapsamında, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ve beraberindeki heyetlerle Çuy bölgesinde bulunan Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ne gitti.

#2
Foto - Bakan Soylu, Ata Beyit Anıtı'nda

Soylu, Kırgızistan'da 106 yıl önce yaşanan "Ürkün Olayı" nedeniyle yapılan Ata Beyit Anıtı'na, bir gecede idam edilen 138 Kırgız aydın için yapılan anıta ve "Bozkırın Bilge Kalemi" olarak adlandırılan dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı ve diplomat Cengiz Aytmatov'un mezarına karanfil bıraktı.

#3
Foto - Bakan Soylu, Ata Beyit Anıtı'nda

Aytmatov'un mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

#4
Foto - Bakan Soylu, Ata Beyit Anıtı'nda

Bakan Soylu'ya, Aytmatov'un biyografisinin yer aldığı İngilizce, Rusça ve Kırgızca kitap hediye edildi.

#5
Foto - Bakan Soylu, Ata Beyit Anıtı'nda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Dairesi (TEM) Dairesi Başkanı Hasan Yiğit de eşlik etti.

#6
Foto - Bakan Soylu, Ata Beyit Anıtı'nda

Ziyaretten görüntüler...

#7
Foto - Bakan Soylu, Ata Beyit Anıtı'nda

Ziyaretten görüntüler...

#8
Foto - Bakan Soylu, Ata Beyit Anıtı'nda

Ziyaretten görüntüler...

#9
Foto - Bakan Soylu, Ata Beyit Anıtı'nda

Ziyaretten görüntüler...

#10
Foto - Bakan Soylu, Ata Beyit Anıtı'nda

Ziyaretten görüntüler...

#11
Foto - Bakan Soylu, Ata Beyit Anıtı'nda

Ziyaretten görüntüler...

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