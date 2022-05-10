Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu!

E-MAVİ KART PROJESİ Diğer projemiz de bilindiği gibi mavi kartımız var. E-mavi karta dönüştüreğiz. Almanya'da olup Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın kullandığı mavi kartı daha güvenli hale getirmek istedik. Kağıt ürün olarak eski usülle düzenlenmektedir halen. Biyometrik verileri barındıran, daha güvenli yeni e-mavi kart hazırlanıyor. VATANDAŞLIK VERME YETKİSİ GÖÇ İDARESİNDE DEĞİL Göçmenler üzerinden yürütülen tahrik kampanyasında öne çıkan göçmenlerin vatandaş yapılmak istenmesi iddiasıdır. Yalan, uydurma, yazdıkları senaryo da deli saçmasıdır. Vatandaşlık verme yetkisi göç idaresinde değil. İşi kimin yaptığını, süreci bilmiyorlar. Nüfus müdürlüğümüze yılda 25 milyon insan girer. Dönem dönem devletin bilgileri çalındı gibi gerçekten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir anlayışın paylaşılması, bilmeden yapılan bir şeyse devletin itibarını altüst etmek için yapıldığı değerlendirilir. Gündemde kalabilmek, deli zırvalarını paylaşabilmek için yapılan açıklamalar kamu kurumlarımız tarafından cevaplanmaktadır. Günümüzün bir bölümü bu deli saçmalarını yalanlamakla geöiyor. Bazen günde 5, bazen 10 haber yalanlıyoruz. Burası bir çadır devleti değildir. VATANDAŞLIK KAZANAN SURİYELİ SAYISI Bugüne kadar vatandaşlık hakkı kazanan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir. 113 bin 654'ü reşittir. 69 bin 930'u erkektir reşit olanların. 87 bin 296'sı da çocuktur. Afganistan uyruklu sayısı da 37 bindir. Bunun 17 bini Türkmendir. Uygur Türklerinin bir kısmının ikameti yoktu, bir kısmı vatandaş değildi. Hepsini uzun dönemli ikamete çevirdik. Uygur Türkleri dahil olmak üzere hepsine İstanbul'da müracaatları halinde Özel Türk soylaır ofisi kurduk. Şu anda 6 bin Uygur Türkü vatandaş oldu, 2 bininin de vatandaşlık işlemleri de devam ediyor. 25 bin de yabancı yatırımcılıktan vatandaşlık kazanan var. Bu yabancı yatırımcılardan elde edilen gelir 7 milyar 530 milyon dolar. 3 türlü Türk vatandaşlığı kazanma yolu var: Genel olarak, evlenme yoluyla ve istisnai olarak... 5 yıl Türkiye'de kesintisiz ikamet ediyorsa, bu sürede suç ve suça dair bir konuya karışmamışsa Türk vatandaşı olabilir. Bir Türk vatandaşıyla 3 yıl evliyseniz yine Türk vatandaşlığı için başvurabilirsiniz. İstisnai olarak da Türkiye'de sanayi, kültürel, müzik gibi alanlarda fayda sağlayacağı değerlendirilen yabancılar da vatandaş istisnai olarak olabilir.