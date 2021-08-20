2021-08-20 17:18:30 Bakan Mustafa Varank ilk yerli ve milli işlemci "Çakıl"ı değerlendirdi: Gurur projemiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenen yerli ve milli işletim sistemi "Çakıl Milli İşlemci Projesi'ne ilişkin, "Türkiye'nin ilk yerli ve mili olarak tasarlanmış işlemcisini elimizde tutuyoruz. Aslında burada uygulamada da bu işlemcinin kullanıldığını bir simülatörde test etmiş olduk. Tabii burada altını çizmemiz gereken husus mikro işlemciler günümüz teknoloji dünyasının olmazsa olmazları ve bildiğiniz gibi çip krizi dediğimiz dünyadaki çip krizinin aslında bir parçasını elimizde tutuyoruz." dedi.