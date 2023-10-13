Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

OVP'ye göre vergide adaletin sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, “Vergi harcamalarında etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak” dedi. Bu yıl 443 milyar TL Gelir Vergisi, 280 milyar TL Kurumlar Vergisi olmak üzere tüm vergi türlerinde toplamda 994 milyar TL'lik istisna ve muafiyet sağladığını belirten Aydoğmuş, “Bu tutar toplam tahsil edilmesi planlanan vergi gelirlerinin yüzde 23'ünü oluşturuyor. İstisna ve muafiyetler ekseninde Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile ilgili 160 düzenleme var. Sanki Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları, ‘nasıl vergi almayız' mantığına bürünmüş. Dolaysız, doğrudan vergilerde istenilen kıvam yakalanamıyor ve aslında vergi adaleti ruhundan yoksun KDV ve ÖTV gibi vergilere yükleniliyor” ifadelerini kullandı.