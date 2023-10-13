2023-10-13 14:14:57 Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergilerdeki istisna ve muafiyetler ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’na talimat verdiği öğrenildi. Çalışmada ağırlıklı olarak şirketlere sağlanan vergi istisnası ve muafiyetler yer alırken Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş'a göre vergide adaletin sağlanması hedefleniyor. Aydoğmuş, “Vergi harcamalarında etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak” ifadelerini kullandı.