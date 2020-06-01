2020-06-01 01:14:34 Bakan Koca acı haberi duyurdu: Hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üzücü bir haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üzücü bir haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Dilek hemşire, Covid-19 salgını başladığında 34 haftalık hamileydi ve doğum iznine ayrılmıştı.
Çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ve evde tüm hazırlıklarını tamamlayan 30 yaşındaki Dilek Akçabelen, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı.
Nefes darlığı da yaşadığı için hastanede tedavi altına alınan Akçabelen, bebeğinin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı.
Dilek hemşire, doktorların gözetiminde oğlunu sadece uzaktan birkaç saniye görebildi. Eşi ve kardeşleri ise telefon ile görüntülü olarak görüştü.
Daha sonra durumu hızla kötüleşen Dilek hemşire, uyutularak yoğun bakıma kaldırıldı. Dilek hemşirenin tedavisi yoğun bakımda entübe şekilde devam ediyordu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hemşire Dilek Akçabalen'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı.
Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19'a yenildi.
Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi.
Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum."
İşte Bakan Koca'nın o tweeti
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