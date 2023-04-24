Bakan Kirişci: Ellerinden gelse üretimi durduracaklar

Muhalefet liderlerinin yerli üretimlere karşı olduklarını ifade eden Kirişci, “TOGG için söylemedikleri şey kalmadı. KIZILELMA için söylemedikleri kalmadı. İHA’lar, SİHA’lar için ellerinden gelse üretimi durduracaklar. Dolayısıyla böyle bir süreçte bu memleketin özgürleştiği, demokratikleştiği, artık refah seviyesinin yükseldiği bir dönemde tabii ki bu siyasi tercihlerimiz çok önemli. Bizim için değil, milletimiz için değil, bu ülkeye bel bağlayan mazlum ve mağdur coğrafyalar için bu önemli bir seçim. Bu seçimde inşallah bütün çabaları bir makama sahip olmak olanlarla veyahut da bir maddiyatın peşinden koşanlar ki onları siz biliyorsunuz. Onlarla bu millete adeta kendi vakfetmiş 21 yıldan beri kesintisiz iktidarda olan Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki AK Parti’nin mutlaka görevine devam etmesi ve bu koltukların sayıca artırılarak korunması gerekir” diye konuştu.