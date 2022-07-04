Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 2053 planımızı hazırladık

Yenişehir-Bilecik-Osmaneli Yolu Şantiyesi'ne gelen Karaismailoğlu, burada yetkililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaismailoğlu, 2003 yılından bugüne dek sadece ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi. Türkiye'nin tarihi boyunca böyle bir yatırım hamlesine ve kalkınmaya şahit olmadığını ifade eden Karaismailoğlu, altyapı alanında Türkiye'nin 100 yıllık açığını 20 yılda kapatabilme başarısını gösterdiklerini vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, milletin AK Parti'ye ülkeyi yönetme yetkisini verdiğinde Türkiye'nin kendi içinde siyasi ve ekonomi mücadele içinde olduğunu hatırlatarak, "Şimdi ise ülkemiz tüm dünyada saygınlığı artan, sözü geçen, etki alanı sınırlarının çok ötesine uzanan küresel bir güç olma yolunda ilerliyor. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışımızdan taviz vermeyerek, milletimizin hizmetkarı olduğumuzu bir an olsun aklımızdan çıkarmayarak yürüdüğümüz bu yolda, halkımızın desteğini her daim görmemiz, kutlu yürüyüşümüzdeki en büyük motivasyonumuz oldu. Milletimizin emanetini daha ileriye, daha iyiye taşımak için durmaksızın çalıştık. Yatırımlarımızla Türkiye'yi küresel bir lojistik süper güç olma yoluna soktuk ve bu yolda da emin, hızlı ve planlı adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.