Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 2053 planımızı hazırladık

Karaismailoğlu, Bilecik il sınırları içinde 140 kilometre hızlı tren ve 165 kilometre konvansiyonel hat olmak üzere 305 kilometrelik demir yolu ağının bulunduğunu belirterek, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Demir Yolu Projesi, Bursa-Yenişehir ve Bandırma-Bursa olarak hatta iki kesimde çalışmaların devam ettiğini aktardı. Projede kalan işler kapsamında Bursa-Yenişehir-Osmaneli üstyapı ve elektrifikasyon, Yenişehir-Osmaneli bölümünün altyapı işlerinin yapılacağı bilgisini veren Karaismailoğlu, tüm projeyi 2024 yılı sonunda tamamlayıp hizmete açacaklarını belirtti. Karaismailoğlu, lojistik alanında da Bilecik'e önemli yatırımlar yapıldığına dikkati çekerek, "Bilecik Bozüyük Lojistik Merkezi ile 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi sağlayacağız. Ülkemize 654 bin metrekarelik lojistik alan daha kazandıracağız. Bugün burada şantiye incelemesi yaptığımız Yenişehir-Bilecik-Osmaneli bölünmüş ve bitümlü sıcak kaplamalı yol projesi, toplam uzunluğu 40 kilometrelik Yenişehir-Bilecik Devlet Yolu'nun, Bilecik il genelinde yürüttüğümüz bölümüdür. Bilecik il sınırları içinde kalan 16,1 kilometrelik kısmında bugüne kadar 6,1 kilometresini bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete açtık. Projede bu yıl 2,5 kilometrelik BSK bölünmüş ve kalan kısımlarını tamamlayacağız. 2022 yılı sonuna kadar da Bilecik-Yenişehir yolunun tamamını bölünmüş yol olarak hizmete açacağız." dedi. Türkiye'nin imarı için tüm ulaşım modlarında çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Haberleşme, kara, hava, demir ve deniz yolları arasında bütünleşik bir ulaşım sistemi kuruyoruz. Tüm ulaşım sistemleri arasında hızlı, verimli, ekonomik bir ulaşım ağını kuruyoruz. 7/24 esasına göre, canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye için, ne yapsak azdır." dedi.