Bakan Işıkhan açıkladı! Emekçilerimizin elde ettiği kazanımları güçlendirdik

İşsizlik oranı, yaklaşık 3 senedir tek hanelerde seyrini sürdürmektedir. İstihdamda ve iş gücüne katılımda tarihin en iyi seviyelerine ulaştık. En fazla yoğunlaştığımız alanlardan biri olan gençlerde işsizlik oranı, en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçireceğimiz, genç istihdam hamlemiz GÜÇ Projesi ile bu oranı daha da düşüreceğiz. Kadınlarda yüzde 11,1 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, son 13 yılın en düşük seviyesine geriledi. Biz, hiçbir zaman bulunduğumuz noktayı yeterli görmüyoruz. Biliyoruz ki daha yapılacak çok işimiz, ulaşılacak daha büyük hedeflerimiz var."