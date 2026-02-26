Bakan Işıkhan açıkladı! Emekçilerimizin elde ettiği kazanımları güçlendirdik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Emek Sofrası Buluşması" iftar programında, işçisinden memuruna kadar Türkiye'nin üretim gücünü sırtlayan emekçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin iflasın eşiğinden alınarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulduğunu savundu. Bakan, son yıllarda hayata geçirilen düzenlemelerle emekçilerin haklarının artık "devlet güvencesi" altında olduğunu vurguladı.