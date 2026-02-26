  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
11
Yeniakit Publisher
Bakan Işıkhan açıkladı! Emekçilerimizin elde ettiği kazanımları güçlendirdik
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakan Işıkhan açıkladı! Emekçilerimizin elde ettiği kazanımları güçlendirdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Emek Sofrası Buluşması" iftar programında, işçisinden memuruna kadar Türkiye'nin üretim gücünü sırtlayan emekçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin iflasın eşiğinden alınarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulduğunu savundu. Bakan, son yıllarda hayata geçirilen düzenlemelerle emekçilerin haklarının artık "devlet güvencesi" altında olduğunu vurguladı.

1
#1
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Emek Sofrası Buluşması" iftar programında, mübarek ramazanda tutulan oruçların, edilen duaların, yapılan hayırların, Allah katında kabul olmasını diledi.

#2
Işıkhan, Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

#3
Ülkenin kalkınmasında en büyük paya sahip olan fabrika, atölye ve tezgah başında Türkiye'nin yarınlarını inşa eden emekçilerle aynı sofrayı paylaşmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını ifade eden Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde bu anlamlı buluşmaya hep birlikte iştirak etmelerinin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

#4
"EMEKÇİLERİMİZİN ELDE ETTİĞİ KAZANIMLARI GÜÇLENDİRDİK" Işıkhan, emekçilerin emeği ve üretimi sayesinde Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu, daha güçlü ve kararlı şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "Sizler, atölyelerde, fabrikalarda, maden ocaklarında, üretim süreçlerinde, şantiyelerde, tarlalarda, üretimin ve hizmetin olduğu her yerde gece gündüz demeden alın teri dökerken, bizler de bu emeğin karşılığını korumak, sizlerin hayat şartlarını daha iyi hale getirmek için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde sosyal güvenlik sistemimizi daha sağlam bir yapıya kavuşturduk. Çalışanlarımızın sendikal haklarını daha ileri bir noktaya taşıdık. Emekçilerimizin elde ettiği kazanımları güçlendirdik, kalıcı hale getirdik." diye konuştu.

#5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan ettiğini anımsatan Işıkhan, emeğe verilen değerin, devletin güvencesi altına alındığını söyledi.

#6
"Daha yapılacak çok işimiz, ulaşılacak hedeflerimiz var" Işıkhan, her zaman "Nasıl daha fazla iş imkanı oluştururuz, nasıl daha fazla insanımıza ekmek kapısı açarız?" anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

#7
"İflas noktasına gelmiş sosyal güvenlik sistemini, bugün Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle, güçlü, sürdürülebilir ve örnek alınan bir sosyal güvenlik yapısına dönüştürdük. Bir zamanlar, vatandaşlarımız, hastane kapılarında çaresizlik yaşarken, bugün kurulan sistem sayesinde herkes, sağlık hizmetine, tedaviye ve ilaca kolaylıkla erişebiliyor. Biz, her bir emekçimizin alın terini bu ülkenin bağımsızlığının, kalkınmasının ve güçlü yarınlarının harcı olarak gördük. Son dönemde de hayata geçirdiğimiz projelerle, çalışma hayatında, istihdamda ve sosyal güvenlikte güçlendiğimizi görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor.

#8
İşsizlik oranı, yaklaşık 3 senedir tek hanelerde seyrini sürdürmektedir. İstihdamda ve iş gücüne katılımda tarihin en iyi seviyelerine ulaştık. En fazla yoğunlaştığımız alanlardan biri olan gençlerde işsizlik oranı, en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hayata geçireceğimiz, genç istihdam hamlemiz GÜÇ Projesi ile bu oranı daha da düşüreceğiz. Kadınlarda yüzde 11,1 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, son 13 yılın en düşük seviyesine geriledi. Biz, hiçbir zaman bulunduğumuz noktayı yeterli görmüyoruz. Biliyoruz ki daha yapılacak çok işimiz, ulaşılacak daha büyük hedeflerimiz var."

#9
"TÜRKİYE YÜZYILI'NI ADIM ADIM İNŞA EDECEĞİZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeğin kıymetini bilen, alın terinin duasını arkasına alan bir lider olduğunu belirten Işıkhan, bu millete her zaman istikamet çizdiğini, kendilerine güç ve cesaret verdiğini aktardı.

#10
Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün aziz milletimizin, her bir ferdi adına ifade etmek isterim ki bizler, sizin açtığınız yolda, ortaya koyduğunuz büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, aynı kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz. Sizin liderliğinizin, emekçinin hakkını koruma, devletimizin bağımsızlığını tahkim etme ve Türkiye'yi her alanda hak ettiği yere taşıma mücadelesi olduğunu biliyoruz. Ekonomiden güvenliğe, diplomasiden sosyal politikalara kadar her alanda ortaya koyduğunuz güçlü iradeyle, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa edecek ve bu büyük eseri inşallah hep birlikte yükselteceğiz."

