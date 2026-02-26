  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Düşmanlık bitti' diyen Ermenistan'dan beklenmedik talep: Sadece Türkiye yapabilir Altında yeni zirve kapıda! ABD maalesef yine yaptı yapacağını! Türkiye'ye karşı skandal hamle Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi! İşte Ankara'da konuşulan rakamlar... Dolar resmen çöküyor! Türkiye'nin Arap ülkesiyle yaptığı savunma anlaşması şok etkisi yaptı: Bizim için felaket olacak Bakan Işıkhan açıkladı! Emekçilerimizin elde ettiği kazanımları güçlendirdik Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı FCAS projesiyle ilgili eski yetkiliden olay itiraf: Stratejik bir hataydı Ucuz Volvo EX30 tanıtıldı!
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Altında yeni zirve kapıda!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altında yeni zirve kapıda!

Altın piyasası, haftanın dördüncü işlem gününe güçlü bir yükseliş ivmesiyle başlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı, önceki gün kaydedilen kapanışa oranla yüzde 0,8 değer kazanarak 7 milyon 489 bin 999 lira seviyesine ulaştı. Küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve yurt içindeki talep artışıyla beslenen bu primli seyir, altını yeniden 7,5 milyon liralık kritik psikolojik sınırın eşiğine getirdi. Piyasalarda işlem hacmi bu yükselişle birlikte hız kazanırken, gram ve çeyrek altın fiyatları da ekranlara yeşil renkte yansımaya devam ediyor. İşte 26 Şubat Perşembe Kapalı Çarşı'da canlı altın fiyatları...

#1
Foto - Altında yeni zirve kapıda!

26 Şubat 2026 sabahında altın borsası, son dönemin en dikkat çekici yükselişlerinden birine şahitlik ediyor. Sınırlı geri çekilmenin ardından rotasını tekrar yukarı kıran 'güvenli liman', sergilediği yüzde 0,8'lik artış performansı ile 7 milyon 489 bin 999 lira seviyesinden işlem görerek yeni bir rekor denemesi için sinyal verdi. Analistler, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen mesajlar ve jeopolitik gerilimlerin ons altını desteklediğini, yurt içinde ise döviz kurlarındaki hareketliliğin kilogram bazlı fiyatları bu noktaya taşıdığını belirtiyor. 7,5 milyon lira sınırına sembolik bir mesafe bırakan bu tablo, kuyumcularda ve Kapalıçarşı'da hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. İşte 26 Şubat Perşembe serbest piyasada son durum...

#2
Foto - Altında yeni zirve kapıda!

▶Gram Altın Alış: 7.311,14₺ ▶Gram Altın Satış: 7.312,06₺

#3
Foto - Altında yeni zirve kapıda!

▶Çeyrek Altın Alış: 12.041,00₺ ▶Çeyrek Altın Satış: 12.192,00₺

#4
Foto - Altında yeni zirve kapıda!

▶Yarım Altın Alış: 24.083,00₺ ▶Yarım Altın Satış: 24.369,00₺

#5
Foto - Altında yeni zirve kapıda!

▶Tam Altın Alış: 47.382,46₺ ▶Tam Altın Satış: 48.339,28₺

#6
Foto - Altında yeni zirve kapıda!

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 193 DOLAR

#7
Foto - Altında yeni zirve kapıda!

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 193 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 7 milyon 489 bin 999 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,44, bileşik getirisi yüzde 36,23 seviyesinde gerçekleşti

#8
Foto - Altında yeni zirve kapıda!

. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,7581, satışta 43,9335 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,7469, satışta 43,9222 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3522 ve dolar/yen paritesi 156,493 düzeyinde seyrediyor

#9
Foto - Altında yeni zirve kapıda!

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 70,652 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gözünü vatandaşın fitresine dikti
Gündem

Gözünü vatandaşın fitresine dikti

Her fırsatta emeklilere et desteği, çiftçilere tohumluk yardımı yaptığını vurgulayan, Ankaralının parasıyla yapılan sosyal yardımları kendi ..
Ramazan Ramazan rezilliğe tepki yağıyor: Bu da eniştem Hamdi! Yani bir zamanlar öyleydi…
Gündem

Ramazan Ramazan rezilliğe tepki yağıyor: Bu da eniştem Hamdi! Yani bir zamanlar öyleydi…

Bir kadının eşi ve çocuğuyla ilen fotoğrafını 'Bu da benim eniştem Hamdi. Yani bir zamanlar öyleydi' notuyla paylaşması büyük tepki çekti. R..
Terörist Netanyahu’dan Osmanlı’ya iftira
Dünya

Terörist Netanyahu’dan Osmanlı’ya iftira

Filistin topraklarını işgal altında tutan kandan beslenen İsrail'in terörist Başbakanı Netanyahu Osmanlı’ya "işgalci" iftirası attı. ..
Osman Gökçek’ten CHP’ye Çıplak Semazen Tepkisi: ‘Bu Rezillik Size Batmadı mı?’
Gündem

Osman Gökçek’ten CHP’ye Çıplak Semazen Tepkisi: ‘Bu Rezillik Size Batmadı mı?’

Ankara Milletvekili Osman Gökçek, katıldığı canlı yayında CHP belediyeciliğinin ve zihniyetinin geldiği son noktayı "Çıplak Semazen" skandal..
Juventus'u eleyen Galatasaray'ın kasası doldu taştı!
Spor

Juventus'u eleyen Galatasaray'ın kasası doldu taştı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ederken Juventus’u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Bu başarının ardından sarı-kırmızılı..
Mete Komutan’dan "Sözde" Sanatçılara Tokat Gibi Soru: "Yıldız Tilbe Kadar Olamadınız!" Siz kimin yanındasınız?
Gündem

Mete Komutan’dan "Sözde" Sanatçılara Tokat Gibi Soru: "Yıldız Tilbe Kadar Olamadınız!" Siz kimin yanındasınız?

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı televizyon programında Türkiye’deki sanat camiasının ikiyüzlülüğünü ve "muhafazakar" görü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23