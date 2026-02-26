Altında yeni zirve kapıda!
Altın piyasası, haftanın dördüncü işlem gününe güçlü bir yükseliş ivmesiyle başlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı, önceki gün kaydedilen kapanışa oranla yüzde 0,8 değer kazanarak 7 milyon 489 bin 999 lira seviyesine ulaştı. Küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve yurt içindeki talep artışıyla beslenen bu primli seyir, altını yeniden 7,5 milyon liralık kritik psikolojik sınırın eşiğine getirdi. Piyasalarda işlem hacmi bu yükselişle birlikte hız kazanırken, gram ve çeyrek altın fiyatları da ekranlara yeşil renkte yansımaya devam ediyor. İşte 26 Şubat Perşembe Kapalı Çarşı'da canlı altın fiyatları...