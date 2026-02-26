Altında yeni zirve kapıda!

26 Şubat 2026 sabahında altın borsası, son dönemin en dikkat çekici yükselişlerinden birine şahitlik ediyor. Sınırlı geri çekilmenin ardından rotasını tekrar yukarı kıran 'güvenli liman', sergilediği yüzde 0,8'lik artış performansı ile 7 milyon 489 bin 999 lira seviyesinden işlem görerek yeni bir rekor denemesi için sinyal verdi. Analistler, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen mesajlar ve jeopolitik gerilimlerin ons altını desteklediğini, yurt içinde ise döviz kurlarındaki hareketliliğin kilogram bazlı fiyatları bu noktaya taşıdığını belirtiyor. 7,5 milyon lira sınırına sembolik bir mesafe bırakan bu tablo, kuyumcularda ve Kapalıçarşı'da hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. İşte 26 Şubat Perşembe serbest piyasada son durum...