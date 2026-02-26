ABD maalesef yine yaptı yapacağını! Türkiye'ye karşı skandal hamle

Güney Kıbrıs Milli Muhafız Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, personelin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sürekli eğitimden geçirilmesinin, modern güvenlik zorluklarına karşı “operasyonel hazırlık” için temel direk olduğu vurgulandı. Bölgedeki uzmanlar, ABD’nin Güney Kıbrıs ile artan bu yakınlaşmasını, Doğu Akdeniz’deki stratejik dengeleri değiştirme çabası olarak yorumluyor. Özellikle Batı Trakya’daki Amerikan askeri hareketliliği ile eş zamanlı olarak Kıbrıs’taki bu eğitimlerin artması dikkat çekiyor.