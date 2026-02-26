  • İSTANBUL
Gündem
ABD maalesef yine yaptı yapacağını! Türkiye'ye karşı skandal hamle
ABD maalesef yine yaptı yapacağını! Türkiye'ye karşı skandal hamle

Suriye'de YPG ile El Şara hükümeti arasında sular durulurken bunu fırsat bilen ABD, Türkiye karşıtı yeni bir skandal hamleye imza attı.

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki askeri iş birliği yeni bir boyuta taşındı.

ABD deniz piyadeleri ve New Jersey Ulusal Muhafızları, Rum ordusuna terörle mücadeleden siber savunmaya kadar geniş bir yelpazede eğitim veriyor.

Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, ABD ve Güney Kıbrıs arasındaki savunma ortaklığı derinleşmeye devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre, “Amerikalılar şimdi de Güney Kıbrıs Milli Muhafız Ordusunu eğitiyor.” İki ülke arasında imzalanan ikili askeri iş birliği programı kapsamında, hem Ada üzerinde hem de ABD topraklarında kapsamlı tatbikatlar ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Eğitimlerin merkezinde, ABD’nin Avrupa’daki deniz güvenliğinden sorumlu elit birliği olan Filo Terörle Mücadele Güvenlik Takımı (FASTEUR) yer aldı. Rum Milli Muhafız Ordusu’na bağlı Komando Birliği, 964. İnzibat Taburu ve Rum Polisi Özel Terörle Mücadele Birimi (EAO) ile gerçekleştirilen ortak eğitimlerde şu konulara odaklanıldı: Terörle Mücadele: Stratejik ve taktiksel düzeyde terör tehditlerinin önlenmesi ve yönetimi. Toplumsal Olaylara Müdahale: İsyan kontrol araçlarının kullanımı ve kalabalık kontrol taktikleri.

İş birliği sadece saha eğitimiyle sınırlı kalmadı. Rum ordusundan bir heyet, ABD’nin New Jersey eyaletine giderek New Jersey Ulusal Muhafızları ile bir araya geldi. Eyalet Ortaklık Programı kapsamında gerçekleştirilen bu ziyarette, modern savaşın en kritik cephelerinden biri olan siber savunma ve siber güvenlik alanlarında bilgi transferi yapıldı. Rum personeli, operasyonel prosedürleri yerinde inceleyerek teknolojik kapasite artırımı üzerine eğitim aldı.

Güney Kıbrıs Milli Muhafız Ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, personelin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sürekli eğitimden geçirilmesinin, modern güvenlik zorluklarına karşı “operasyonel hazırlık” için temel direk olduğu vurgulandı. Bölgedeki uzmanlar, ABD’nin Güney Kıbrıs ile artan bu yakınlaşmasını, Doğu Akdeniz’deki stratejik dengeleri değiştirme çabası olarak yorumluyor. Özellikle Batı Trakya’daki Amerikan askeri hareketliliği ile eş zamanlı olarak Kıbrıs’taki bu eğitimlerin artması dikkat çekiyor.

Bekir

Güneye de ineriz bizi kızdırmasınlar.

Mikail

O herzaman yapar yapacak ümmetim vede mazlum milletlerin birliği onları yerle yeksan edecek biiznillah. Bunlar vampir kan ter emici siyonist lerin köpeği kendis içirir.....
