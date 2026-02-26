Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi! İşte Ankara'da konuşulan rakamlar...

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yaklaşık 17,7 milyon emekli için bayram ikramiyesi heyecanı doruğa ulaştı. Geçtiğimiz yıl her bir bayram için 4 bin TL olarak ödenen ikramiye tutarının, bu yıl artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında yeniden revize edilmesi bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Ankara kulislerinden sızan bilgiler, masada üç farklı senaryonun olduğunu gösteriyor.