Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi! İşte Ankara'da konuşulan rakamlar...

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yaklaşık 17,7 milyon emekli için bayram ikramiyesi heyecanı doruğa ulaştı. Geçtiğimiz yıl her bir bayram için 4 bin TL olarak ödenen ikramiye tutarının, bu yıl artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında yeniden revize edilmesi bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Ankara kulislerinden sızan bilgiler, masada üç farklı senaryonun olduğunu gösteriyor.

Foto - Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi! İşte Ankara'da konuşulan rakamlar...

19 Şubat Perşembe günü Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi. Bu yıl Ramazan Bayramı, 20 Mart 2026 Cuma ile 22 Mart 2026 Pazar gününe denk geliyor.

Foto - Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi! İşte Ankara'da konuşulan rakamlar...

Mevcutta bayram ikramiyeleri her bayram için 4.000 TL ödenmekle birlikte toplam iki bayram için emeklilere 8.000 TL’lik ödeme yapılıyor. İlk kez 2018 yılında uygulamaya alınan bayram ikramiyeleri o dönem 1.000 TL olarak ödenmeye başlanmıştı. Geçtiğimiz yıl tutar 4.000 TL seviyesine çıkarılmıştı.

Foto - Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi! İşte Ankara'da konuşulan rakamlar...

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR? Peki kimler bayram ikramiyesi alabiliyor? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesine ne kadar zam olacak? Yasal süreç nasıl işler? Konuyla ilgili son bilgileri açıklayan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bayram ikramiyesi SGK’dan gelir ve aylık alanlar ile emekli aylığı, yaşlılık aylığı vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremez geliri, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ve hak sahiplerine ödenmektedir.

Foto - Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi! İşte Ankara'da konuşulan rakamlar...

‘ÇİFT MAAŞ ALANA TEK İKRAMİYE ÖDENİR’ Ayrıca emekli vefat etmişse arkada kalan dul ve yetimlere dosyada hissesi oranında ödeme yapılmaktadır. Ayrı iki dosyadan ödeme verilmemektedir. Örnek verecek olursak hem eşten dul aylığı hem de anne veya babadan yetim aylığı alanların sadece bir dosyadan yasal olarak alabileceğini söyleyebilirim.

Foto - Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi! İşte Ankara'da konuşulan rakamlar...

İKRAMİYE ZAMMI İÇİN YASAL SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? Bayram ikramiyesinde değişiklik olabilmesi için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenecek bir madde olması gereklidir. Bunun için de Meclis süreci dahilinde yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmeli, daha sonrasında Genel Kurul’da kabul edilmesi ve sayın Cumhurbaşkanının imzası ile birlikte Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir.

Foto - Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi! İşte Ankara'da konuşulan rakamlar...

ZAMLI İKRAMİYE NE ZAMAN DUYURULUR? Ayrıca şöyle bir ihtimal de söz konusu olabilir. Geçtiğimiz dönemlerde bayram ikramiyesi artış açıklamasını Kabine toplantısı sonrası sayın Cumhurbaşkanı yapmıştı. Normalde 15 günde bir toplanan Kabine’nin son toplantısı 23 Şubat pazartesi günü yapıldı, fakat ikramiye ile ilgili bir açıklama gelmemişti.

Foto - Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi! İşte Ankara'da konuşulan rakamlar...

Bir sonraki toplantının 9 Mart döneminde olacağını tahmin ediyorum. Sonrası yasal sürece girerse bayram haftası ikramiye ödemelerinin yapılması söz konusu olacaktır. Eğer yetişmezse 4000 TL ikramiye hesaplara aktarılıp farkın ise bir sonraki dönemde yatırılma durumu ortaya çıkacaktır.

Foto - Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi! İşte Ankara'da konuşulan rakamlar...

ÖDEMELER NE ZAMAN OLACAK? ÖDEMELER NE ZAMAN OLACAK? Genelde bayram ikramiyesi bayramdan bir hafta öncesinde hesaplara yatırılmaktadır. Bu sene bayram 20 Mart Cuma ile 22 Mart Pazar gününe denk gelecektir. Genelde ödemeler bayramdan bir önceki hafta yapılmaktadır. Bir önceki dönemde ödeme planlarını göz önüne alırsak şu şekilde bir ödeme takvimi olabilir.

Foto - Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi! İşte Ankara'da konuşulan rakamlar...

9 Mart pazartesi Bağkur emeklileri 10 Mart Salı Emekli Sandığı 11-12-13 Mart Çarşamba, Perşembe, Cuma SSK emeklileri şeklinde kamuoyunda yer alan bazı haberler mevcuttur.

Foto - Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi! İşte Ankara'da konuşulan rakamlar...

ZAMLI İKRAMİYE TUTARI NE KADAR OLACAK? İŞTE KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR17.7 milyon emeklimize bayram ikramiyesi 2018 yılında 1000 T ile başladı. Aaha sonrasında 2021 yılında artışla 1100 TL, 2023 yılında ? artışla 2000 TL, 2024 yılında P artışla 3000 TL, 2025 yılda 3 artışla 4.000 TL olmuştur. Kulislerde konuşulan 3 tane alternatif var. 5000 TL, 5500 TL, 6000 TL. Ancak ağır basan ihtimal 5000 TL olup bir sonraki Kurban Bayramı’nda ise 6000 TL olması söz konusu olabilir.

Foto - Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi! İşte Ankara'da konuşulan rakamlar...

EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPACAKLAR İKRAMİYE ALABİLMEK İÇİN NE ZAMAN DİLEKÇE VERMELİ? Sosyal güvenlik sisteminde emeklilik başvurusu yapıldığı ayın takip eden döneminde maaşlar bağlanmaktadır. Dolayısıyla bu ay sonuna kadar, yani 28 Şubat mesai bitimine kadar emeklilik başvuruları yapılırsa emekli maaşıyla birlikte mart ayında bayram ikramiyesini de alacaklardır.”

