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Bakan ifşa etti! İşte halkın sağlığıyla oynayan firmalar

2020-04-17 23:29:39
Bakan ifşa etti! İşte halkın sağlığıyla oynayan firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı kontrollerin ardından para uğruna insanların hayatını tehlikeye atan firmaları isim isim ifşa etti.

#1
Foto - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TGRT Haber canlı yayınında Cem Küçük'ün sorularını cevapladı. Tarım alanında yapılanları anlatan Bakan Pakdemirli, insanların sağlığı için gıda sektöründe sıkı denetimler yapıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TGRT Haber canlı yayınında Cem Küçük'ün sorularını cevapladı. Tarım alanında yapılanları anlatan Bakan Pakdemirli, insanların sağlığı için gıda sektöründe sıkı denetimler yapıldığını söyledi.

#2
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"YANLIŞ YAPAN KİM VARSA..." - Bakan Pakdemirli, "Boşluk bırakırsanız oluyor bunlar. O yüzden bu konuda sıfır toleranslı olduğumuzu gösteriyoruz. Ben sahadan çok güzel geri bildirimler alıyorum. Diyorlar ki; sayın bakan teşekkür ederiz, artık malımızı satmaya başladık. Eskiden bu adam karışık yağ alıp satıyordu, oteller bunları alıyordu. Şimdi bizden hakiki yağ almaya başladılar. Çünkü korkuyorlar denetimlerden. Birileri yanlış bir iş yapıyorsa, siz de onları ifşa edeceksiniz. Üç beş defa bir adamı ifşa ettiğinizde o adamın ticari hayatında bütün ticari hayatını bitiriyorsunuz. Gıda üretiminde olan işletmelerin hepsi, iki defa üç defa yanlış bir işer girerken düşünecekler.

#3
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"HER AY İFŞA EDECEĞİZ" - Ben bu ifşaları peş peşe yapacağımı söylemiştim. Her ay, elimizde biriktikçe bu ifşaları yapacağız. Şimdi de bakanlığımızın internet sitesinden bu ifşaları yayınlamaya başlıyoruz. Halka yanlış ürünleri yediren ve içine farklı ürünler karıştırılmış ürünler.. Mesela zeytinyağı içine ayçiçek yağı konulması.. Dana etinin içine tavuk etinin girmesi.. Bunların hepsi tahşişe giriyor.

#4
Foto - KİMSENİN HALK SAĞLIĞIYLA OYNAMAYA HAKKI YOK

KİMSENİN HALK SAĞLIĞIYLA OYNAMAYA HAKKI YOK" - Yanlış iş yapanlar şunu bilsinler; burada sıfır tolerans. Kimsenin halk sağlığıyla oynamaya hakkı yoktur." dedi.

#5
Foto - BAKAN SÖYLEDİ, FİRMALAR İFŞA EDİLDİ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu sözlerinin ardından bakanlığın internet sitesinden halkın sağlığını tehlikeye atan 45 firma ifşa edildi.

BAKAN SÖYLEDİ, FİRMALAR İFŞA EDİLDİ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu sözlerinin ardından bakanlığın internet sitesinden halkın sağlığını tehlikeye atan 45 firma ifşa edildi.

#6
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#7
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#8
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#9
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#10
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#11
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#12
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#13
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#14
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#15
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#16
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#17
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#18
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#19
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#20
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

#21
Foto - İşte o firmalar...

İşte o firmalar...

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