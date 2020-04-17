Bakan ifşa etti! İşte halkın sağlığıyla oynayan firmalar

"YANLIŞ YAPAN KİM VARSA..." - Bakan Pakdemirli, "Boşluk bırakırsanız oluyor bunlar. O yüzden bu konuda sıfır toleranslı olduğumuzu gösteriyoruz. Ben sahadan çok güzel geri bildirimler alıyorum. Diyorlar ki; sayın bakan teşekkür ederiz, artık malımızı satmaya başladık. Eskiden bu adam karışık yağ alıp satıyordu, oteller bunları alıyordu. Şimdi bizden hakiki yağ almaya başladılar. Çünkü korkuyorlar denetimlerden. Birileri yanlış bir iş yapıyorsa, siz de onları ifşa edeceksiniz. Üç beş defa bir adamı ifşa ettiğinizde o adamın ticari hayatında bütün ticari hayatını bitiriyorsunuz. Gıda üretiminde olan işletmelerin hepsi, iki defa üç defa yanlış bir işer girerken düşünecekler.