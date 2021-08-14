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Bakan Hulusi Akar sınır hattında! Bizzat inceledi

2021-08-14 14:51:34
Bakan Hulusi Akar sınır hattında! Bizzat inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-İran sınır hattında alınan tedbirleri bizzat yerinde inceledi.

#1
Foto - Bakan Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududundaki tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududundaki tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

#2
Foto - Bakan Akar ile Orgeneral Güler ve Avsever, Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Akar ile Orgeneral Güler ve Avsever, Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

#3
Foto - Buradan helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar daha sonra sıfır noktasındaki 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevzisine gitti.

Buradan helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar daha sonra sıfır noktasındaki 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevzisine gitti.

#4
Foto - Tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'a sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik,

Tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'a sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne yasa dışı göçmen yurdumuza girebilir." yanıtını verdi.

#5
Foto - Akar ve komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi'ne geçti.

Akar ve komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi'ne geçti.

#6
Foto - Hudut tekmili alan Bakan Akar, 2. Hudut Bölük Komutanına Türk bayrağı emanet etti.

Hudut tekmili alan Bakan Akar, 2. Hudut Bölük Komutanına Türk bayrağı emanet etti.

#7
Foto - Bölük Komutanı da kendisine emanet edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Bölük Komutanı da kendisine emanet edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı.

#8
Foto - Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

#9
Foto - İşte sınır hattından görüntüler...

İşte sınır hattından görüntüler...

#10
Foto - İşte sınır hattından görüntüler...

İşte sınır hattından görüntüler...

#11
Foto - İşte sınır hattından görüntüler...

İşte sınır hattından görüntüler...

#12
Foto - İşte sınır hattından görüntüler...

İşte sınır hattından görüntüler...

#13
Foto - İşte sınır hattından görüntüler...

İşte sınır hattından görüntüler...

#14
Foto - İşte sınır hattından görüntüler...

İşte sınır hattından görüntüler...

#15
Foto - İşte sınır hattından görüntüler...

İşte sınır hattından görüntüler...

#16
Foto - İşte sınır hattından görüntüler...

İşte sınır hattından görüntüler...

#17
Foto - İşte sınır hattından görüntüler...

İşte sınır hattından görüntüler...

#18
Foto - İşte sınır hattından görüntüler...

İşte sınır hattından görüntüler...

#19
Foto - İşte sınır hattından görüntüler...

İşte sınır hattından görüntüler...

#20
Foto - İşte sınır hattından görüntüler...

İşte sınır hattından görüntüler...

#21
Foto - İşte sınır hattından görüntüler...

İşte sınır hattından görüntüler...

#22
Foto - İşte sınır hattından görüntüler...

İşte sınır hattından görüntüler...

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