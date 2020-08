Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Jeopolitik sorunların, terörün, düzensiz göç hareketlerinin ve güvenlik kaygılarının hızla arttığı bir dönemde, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliği, iş birliği son derece önemlidir. Bu nedenle can gardaşımız Azerbaycan ile her alanda süren iyi ilişkilerimizi daha da ilerletmek için çalışmalarımız artarak devam etmektedir. Hemen her alanda birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, ülkelerimizi daha da güçlü kılarken, bölgemizin geleceğini de şekillendirmektedir.