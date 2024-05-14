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Bakan Güler: ABD bir gece ansızın gidebilir

2024-05-14 08:17:25
Bakan Güler: ABD bir gece ansızın gidebilir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara dikkat çekti. Kilidin bu yaz kapanacağını söyledi. Bakan, Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde önemli mesajlar verdi.

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Foto - Bakan Güler: ABD bir gece ansızın gidebilir

"TERÖR ÖRGÜTÜ HER GÜN AĞIR KAYIPLAR VERİYOR" Gündeminde terörle mücadele vardı. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara dikkat çekti. Kilidin bu yaz kapanacağını söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde Milliyet Gazetesi'ne konuştu. "Bu işi, bu sene bitireceğimizi söylemiştik zaten. Her gün operasyonun gereklerini birer birer yerine getirerek, operasyonu sürekli geliştiriyoruz. Zeytindalı Harekatı’na başlar gibi ve yahut Fırat Kalkanı'na başlar gibi bir şey olmayacak. Geçmişte orada yaptığımız faaliyetler terör örgütünün her türlü faaliyetini çözdük, o nedenle de hemen her gün ağır kayıplarla devam ediyor, kıştan çıkmanın onlar için sona gidişi hızlandırdığı bir dönem oluyor diyelim" dedi.

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Foto - Bakan Güler: ABD bir gece ansızın gidebilir

"IRAKLI DOSTLARIMIZA GÜVENİYORUZ" Terör örgütü PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt olarak ilan edilmesine ilişkin ise "İnanıyoruz ki Iraklı dostlarımız da ABD ve Avrupa gibi PKK'yı terör örgütü olarak tanımlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

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Foto - Bakan Güler: ABD bir gece ansızın gidebilir

"BAFIL TALABANİ'NİN BÖLGESİNİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEMESİ ŞART" Güler, Bafıl Talabani'nin terör örgütü PKK ile ilişkisine dair de mesajlar verdi. "Teröristlerle ilişkisini kesmesi, onlara destek vermeyi kesmesi, bölgesini teröristlerden temizlemesi şart" diye konuştu.

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Foto - Bakan Güler: ABD bir gece ansızın gidebilir

"EĞER DERTLERİ DEAŞ İLE MÜCADELE İSE BİZ VARIZ" ABD'nin DEAŞ terör örgütü konusundaki tutumu da Bakan Güler'in gündemindeydi. "Eğer senin derdin DEAŞ'la mücadeleyse biz varız. Yok değilse bu PKK-YPG-PYD terör örgütü, 'terör örgütü değildir' deyip bizim aklımızla alay etmeyin. Lütfen pozisyonuz neyse, yap onu kabullen, biz ona göre adım atmasını biliriz" dedi. "TERÖRİSTLER ABD'NİN GİDECEĞİNİ BİLMELİ" Bakan, "Eğer kardeşim siz burada bizler gibi yüzlerce yıl kalacaksanız sorun yok, böyle gideriz. Fakat terör örgütü de bilmeli ki ABD bir gece ansızın gidebilir" ifadelerini kullandı.

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