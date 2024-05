Bakan Güler: ABD bir gece ansızın gidebilir

"TERÖR ÖRGÜTÜ HER GÜN AĞIR KAYIPLAR VERİYOR" Gündeminde terörle mücadele vardı. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara dikkat çekti. Kilidin bu yaz kapanacağını söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde Milliyet Gazetesi'ne konuştu. "Bu işi, bu sene bitireceğimizi söylemiştik zaten. Her gün operasyonun gereklerini birer birer yerine getirerek, operasyonu sürekli geliştiriyoruz. Zeytindalı Harekatı’na başlar gibi ve yahut Fırat Kalkanı'na başlar gibi bir şey olmayacak. Geçmişte orada yaptığımız faaliyetler terör örgütünün her türlü faaliyetini çözdük, o nedenle de hemen her gün ağır kayıplarla devam ediyor, kıştan çıkmanın onlar için sona gidişi hızlandırdığı bir dönem oluyor diyelim" dedi.