Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı Nevşehir olacak...

Bakan Ersoy, “Her şehrin kendine özgü kimliğini ve kültürel birikimini öne çıkaran bir anlayışla hazırladığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Nevşehir durağında, bu benzersiz coğrafyanın binlerce yıllık birikimini kültür, sanat ve gastronominin evrensel diliyle buluşturuyoruz. Nevşehir Kültür Yolu Festivalimizle bir yandan kültürel değerlerimizi yaşatıp gelecek nesillere aktarmayı, diğer yandan Kapadokya’nın uluslararası görünürlüğünü ve marka değerini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Nevşehir’i, kültürden sanata, gastronomiden geleneksel mirasa uzanan zengin bir programla Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için çok daha kapsamlı bir deneyim noktasına dönüştürüyoruz.” dedi.