  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kışın hazırlıklara başlayan Pakistan halkı: Poşet poşet doğalgaz taşıyorlar... Metreküp değil, plastik poşet Fenerbahçe için flaş Guardiola iddiası! Seçim döneminde adı sıkça dillendirilmişti... İsmail Kartal sonrası! Uygulaması pratik: Evde turşu kurmanın püf noktaları! Turşu ustası anlattı, çıtır çıtır olmasında en önemli kural Oyuncular BİM kapılarına akın edecek! Monster laptoplar ve xDrive koltuklar aktüel kataloğuna damga vurdu! Dünyanın en fazla şubesine sahip 10 marketi beli oldu! BİM, A101, ŞOK devler liginde… Okan Buruk Avrupa'da deplasmanlarda bu soruna bir türlü çare bulamıyor! Tartışmalı hakem kararları için... Beşiktaş'tan flaş hakem kararı! Kayseri’de başladı tüm dünyaya yayıldı: 80’ler rüzgarının mimarı Kocasinan Başınızın ağrısı bir türlü geçmiyor mu? Nedeni sandığınızdan farklı olabilir Fındık kanser ve kalp krizi riskini azaltıyor: Faydası saymakla bitmiyor!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
ABD enflasyon verileri piyasaları rahatlattı! New York borsası haftanın son gününe yükselişle başladı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD enflasyon verileri piyasaları rahatlattı! New York borsası haftanın son gününe yükselişle başladı!

ABD’de açıklanan ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından New York borsasında alıcılı bir seyir hâkim oldu.

#1
Foto - ABD enflasyon verileri piyasaları rahatlattı! New York borsası haftanın son gününe yükselişle başladı!

Küresel piyasaları baskılayan Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimler ve yüksek enerji maliyetleri, petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmeyle yerini toparlanmaya bıraktı.

#2
Foto - ABD enflasyon verileri piyasaları rahatlattı! New York borsası haftanın son gününe yükselişle başladı!

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,27 artarak 52.204,46 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,59 primle 7.636,75 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,8 değer kazanarak 26.289,41 puana yükseldi. Petrol fiyatlarında ise Brent petrol yüzde 3,4 düşüşle 103,93 dolara, Batı Teksas türü ham petrol ise yüzde 3,6 azalışla 98,77 dolara geriledi.

#3
Foto - ABD enflasyon verileri piyasaları rahatlattı! New York borsası haftanın son gününe yükselişle başladı!

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji maliyetleri ve artan enflasyon endişelerinin baskıladığı pay piyasaları, petrol fiyatlarının gerilemesiyle bugün toparlandı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3,4 azalarak 103,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3,6 azalışla 98,77 dolardan alıcı buldu. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

#4
Foto - ABD enflasyon verileri piyasaları rahatlattı! New York borsası haftanın son gününe yükselişle başladı!

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Para piyasasındaki fiyatlamalarda, verilerin yayımlanması sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentiler güçlendi. Enflasyon verilerinin ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,99'un üzerine çıkarak, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

#5
Foto - ABD enflasyon verileri piyasaları rahatlattı! New York borsası haftanın son gününe yükselişle başladı!

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildiren Oracle'ın hisseleri güne yüzde 7 kazançla başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilal Erdoğan Turhan Çömez'i rezil etti! Eli havada kaldı
Gündem

Bilal Erdoğan Turhan Çömez'i rezil etti! Eli havada kaldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in bir araya geldiği anlar siyaset..
Türkiye ile komşu ülke arasında yeni sınır kapısı! Heyetler sahaya indi
Gündem

Türkiye ile komşu ülke arasında yeni sınır kapısı! Heyetler sahaya indi

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerini rahatlatacak yeni proje için çalışmalar hız kazandı. Kapıkule’nin kuzeyinde “Kapıkule /..
Ay çekirdeğinin faydaları nelerdir? Çekirdek yerken iki kere düşünün: Ne olduğunu hiç duydunuz mu?
Kadın - Aile

Ay çekirdeğinin faydaları nelerdir? Çekirdek yerken iki kere düşünün: Ne olduğunu hiç duydunuz mu?

Ay çekirdekleri çekirdekleri kabak çekirdeği arasında yağ, kalori ve besin içerikleri bakımından belirgin fark bulunur. Ay çekirdeği, içerd..
Bisikletle tasarruf şovu yapıyorlardı! Kralı 2 milyon dolarlık lahde gömdüler
Gündem

Bisikletle tasarruf şovu yapıyorlardı! Kralı 2 milyon dolarlık lahde gömdüler

Batı medyasının yıllardır dünyaya pazarladığı “mütevazı Avrupa” görüntüsü, Norveç Kralı V. Harald’ın cenazesinde ortaya çıkan dudak uçuklata..
Kozinoğlu cinayetinde skandallar zinciri! Kurtlar Vadisi detayına inanamayacaksınız!
Gündem

Kozinoğlu cinayetinde skandallar zinciri! Kurtlar Vadisi detayına inanamayacaksınız!

Akit TV ana haber bülteninde gündeme getirilen Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ardından tam 15 yıl geçmesine rağmen, soruşturma dosyasındaki ..
Murat Alan’dan çifte standart çıkışı: Gökçek’in çocukları adliyeye gitti, onlar nerede?
Gündem

Murat Alan’dan çifte standart çıkışı: Gökçek’in çocukları adliyeye gitti, onlar nerede?

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü köşe yazısında Melih Gökçek ve ailesi hakkındaki soruşturma ile Bülent Tezcan’ın kız..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23