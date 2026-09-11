ABD enflasyon verileri piyasaları rahatlattı! New York borsası haftanın son gününe yükselişle başladı!
ABD’de açıklanan ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından New York borsasında alıcılı bir seyir hâkim oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’de açıklanan ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından New York borsasında alıcılı bir seyir hâkim oldu.
Küresel piyasaları baskılayan Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimler ve yüksek enerji maliyetleri, petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmeyle yerini toparlanmaya bıraktı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,27 artarak 52.204,46 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,59 primle 7.636,75 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,8 değer kazanarak 26.289,41 puana yükseldi. Petrol fiyatlarında ise Brent petrol yüzde 3,4 düşüşle 103,93 dolara, Batı Teksas türü ham petrol ise yüzde 3,6 azalışla 98,77 dolara geriledi.
Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji maliyetleri ve artan enflasyon endişelerinin baskıladığı pay piyasaları, petrol fiyatlarının gerilemesiyle bugün toparlandı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3,4 azalarak 103,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3,6 azalışla 98,77 dolardan alıcı buldu. Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Para piyasasındaki fiyatlamalarda, verilerin yayımlanması sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentiler güçlendi. Enflasyon verilerinin ardından ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,99'un üzerine çıkarak, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.
Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildiren Oracle'ın hisseleri güne yüzde 7 kazançla başladı.
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