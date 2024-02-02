2024-02-02 11:47:03 Bakan bombayı patlattı! Ev hanımları da emekli olacak İşte şartlar…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliği ile ilgili düzenleme çalışmalarının başladığını açıkladı. Düzenlemenin 5 yıl içinde hayata geçirileceği belirtildi. Buna göre, aktif sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev kadınları isteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek. Fark şu; primin 3’te 1’ini devlet karşılayacak. Tabi bu destek, asgari ücret ile sınırlı olacak. Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı...