Bakan Bolat dünkü verileri paylaştı: İhracat rakamlarında tarihi gün
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık dış satımla Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekorunun yenilendiğini duyurdu. Türkiye'nin geçmişte 1973 yılında yıllık, 1987 yılında ise aylık bazda ulaştığı 1 milyar dolarlık sınırları bugün tek bir günde fazlasıyla aştığını vurgulayan Bakan Bolat, Kurban Bayramı öncesi gelen bu tarihi başarının güçlü üretim kapasitesinin ve ihracat odaklı politikaların bir sonucu olduğunu belirtti.