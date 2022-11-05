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Otomotiv
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Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

2022-11-05 15:23:59
Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen Türkiye’nin en büyük kapalı alan Klasik Otomobil Sergisi devam ediyor. Sergide, Cumhuriyetin 99. yılı olması sebebiyle 99 klasik araç sergileniyor.

#1
Foto - Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

Klasik otomobillerin bazıları 1950’lerden, bazıları 60’lardan bazıları daha da 1940’lardan günümüze geliyor.

#2
Foto - Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

Klasik araçlar tüm güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

#3
Foto - Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

Sahiplerinin adeta bir bebek gibi sevip ilgi gösterdiği, bakımlarını yaptığı bu araçlara, yaşlıların yanı sıra gençler ve çocuklar da ilgi gösteriyor.

#4
Foto - Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

“Klasik otomobil tutkusu sadece klasik otomobil merakı değil” Konya Klasik Otomobil Derneği Başkanı Muammer Deveci, serginin Türkiye’nin en büyük kapalı alan klasik otomobil sergisi olduğunu belirterek, “Buraya 99 araç katılıyor. Birbirinden değerli birbirinden bakımlı araç bunlar. 99 araç yapmamızdaki gayemiz de Cumhuriyetin 99. yılını temsil edelim Ekim’in sonunda diye bunu istedik. Burada öyle araçlar var ki çok bakımlı çok değerli. Bazıları limited edition dediğimiz özel seri araçlar ya da çok az üretilmiş çok değerli klasikler var burada. Klasik otomobil tutkusu sadece klasik otomobil merakı değil. Klasik otomobil tutkusu araçların yapıldığı dönemde, üretildiği dönemde 50 yıl önce 70 yıl önce imkansızlıklar içinde bunlara emek, bunlara verilen değer, azim, çalışma, göz nuru, el emeği. Biz bu emeğe bu göz nuruna onların verdiği emeğin saygısı olarak araçları sergiliyoruz. Bizim araçlara düşkünlüğümüz onların emeğine saygısı. Yani sanatkarların emeğine saygısı bu. Günümüz için bunu nasıl yaptılar dediğimiz 70 sene önce büyük hayallerle, çünkü internet yok, bilgisayar yok, bu insanlar hayalleriyle bunları yapmışlar. Yaparlarken de imkansızlıklar içerisinde, tezgahlar yok, takımları yok, elleriyle bunları yapmışlar çok çalışmışlar. Çok ciddi bir ilgiyle karşı karşıyayız, özellikle kadınlardan, gençlerden... Bundan çok memnunuz. İnşallah bunu Selçuklu Belediyemizle birlikte her yıl yapmak istiyoruz. Sanat sevgisini gençlere aşılamak istiyoruz. Çünkü otomobil sevgisinden ziyade bu bir sanat sevgisi sanata olan saygıdır, çalışmaya olan sevgidir. Bunları gençlerimize aşılamak istiyoruz” dedi.

#5
Foto - Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

Başkan Muammer Deveci araçların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Çoğu araç Türkiye'de tek, şu anda bir ikincisi yok. Türkiye'de tek olmasından bu araçlara bir değer de biçemiyoruz. Bunları saklamak, korumak gerçekten çok zor. Çok ciddi masrafları var ama merakımız bu masraflarımızı bu emeğimizi kapatıyor" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

“60 yaşındayım, 12 yaşımdan beri klasik otomobillerle uğraşıyorum” Esnaflıktan emekli olduğunu ve klasiğe gönül verdiğini söyleyen klasik otomobil sahibi Ali Öziplikçi, “Çocukluğumuzdan beri klasiklere gönül veriyoruz. Onun için şimdi emekliliğimi burada değerlendiriyorum.

#7
Foto - Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

60 yaşındayım, 12 yaşımdan beri klasik otomobillerle uğraşıyorum. İlk, babamın getirdiği klasik otomobille tanıştım. Sergideki bu arabayı 2012’de Bursa’dan getirdim. Çok dökük bir vaziyetteydi, bunu ben topladım. Yüzde 95 parçalarını Amerika’dan getirttim.

#8
Foto - Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

Burada topladık. Özel kendi ustalarımızla beraber elimizden geldiği kadarıyla bu hale getirdik. Bir tane daha var bende.

#9
Foto - Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

68 var o da aynı şekilde onu da Amerika'dan parçalarını getirdik, topladık. Şu anda garajımızda bekliyor. 72 model Chevrolet Caprice, Chevrolet'ın en üst modeli bu araba. Direksiz olması, hardtop olması, 4 cam otomatik, klima merkezi sistem.

#10
Foto - Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

Arabada defrost var, yeni model arabaların çoğunda defrost yok. 72 model olmasına rağmen bu arabada defrost var. Aklına ne geliyorsa bu araba mevcut” şeklinde konuştu.

#11
Foto - Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

Klasik Otomobil Sergisi 8 Kasım’a kadar Selçuklu Kongre Merkezinde meraklıları bekliyor.

#12
Foto - Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

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