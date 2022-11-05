Bakan bir daha bakıyor! Klasik otomobil tutkunları buraya

“Klasik otomobil tutkusu sadece klasik otomobil merakı değil” Konya Klasik Otomobil Derneği Başkanı Muammer Deveci, serginin Türkiye’nin en büyük kapalı alan klasik otomobil sergisi olduğunu belirterek, “Buraya 99 araç katılıyor. Birbirinden değerli birbirinden bakımlı araç bunlar. 99 araç yapmamızdaki gayemiz de Cumhuriyetin 99. yılını temsil edelim Ekim’in sonunda diye bunu istedik. Burada öyle araçlar var ki çok bakımlı çok değerli. Bazıları limited edition dediğimiz özel seri araçlar ya da çok az üretilmiş çok değerli klasikler var burada. Klasik otomobil tutkusu sadece klasik otomobil merakı değil. Klasik otomobil tutkusu araçların yapıldığı dönemde, üretildiği dönemde 50 yıl önce 70 yıl önce imkansızlıklar içinde bunlara emek, bunlara verilen değer, azim, çalışma, göz nuru, el emeği. Biz bu emeğe bu göz nuruna onların verdiği emeğin saygısı olarak araçları sergiliyoruz. Bizim araçlara düşkünlüğümüz onların emeğine saygısı. Yani sanatkarların emeğine saygısı bu. Günümüz için bunu nasıl yaptılar dediğimiz 70 sene önce büyük hayallerle, çünkü internet yok, bilgisayar yok, bu insanlar hayalleriyle bunları yapmışlar. Yaparlarken de imkansızlıklar içerisinde, tezgahlar yok, takımları yok, elleriyle bunları yapmışlar çok çalışmışlar. Çok ciddi bir ilgiyle karşı karşıyayız, özellikle kadınlardan, gençlerden... Bundan çok memnunuz. İnşallah bunu Selçuklu Belediyemizle birlikte her yıl yapmak istiyoruz. Sanat sevgisini gençlere aşılamak istiyoruz. Çünkü otomobil sevgisinden ziyade bu bir sanat sevgisi sanata olan saygıdır, çalışmaya olan sevgidir. Bunları gençlerimize aşılamak istiyoruz” dedi.