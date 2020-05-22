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Bakan Berat Albayrak duyurdu: 600 milyar TL'yi aştı!

2020-05-22 19:01:06
Bakan Berat Albayrak duyurdu: 600 milyar TL'yi aştı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı.

#1
Foto - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' açıklaması geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' açıklaması geldi.

#2
Foto - Bakan Albayrak, atılan adımların ekonomik büyüklüğünün 600 milyar TL'yi aştığını belirtti.

Bakan Albayrak, atılan adımların ekonomik büyüklüğünün 600 milyar TL'yi aştığını belirtti.

#3
Foto - Albayrak şu ifadelerde bulundu:

Albayrak şu ifadelerde bulundu:

#4
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"Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız."

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