2020-05-22 19:01:06 Bakan Berat Albayrak duyurdu: 600 milyar TL'yi aştı!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' açıklaması geldi.
Bakan Albayrak, atılan adımların ekonomik büyüklüğünün 600 milyar TL'yi aştığını belirtti.
Albayrak şu ifadelerde bulundu:
"Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız."
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