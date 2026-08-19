Bakan Bayraktar, Suriye'de kritik anlaşmalara imza attı: Maden ve enerjide stratejik işbirliği

Devam eden projelere yeni başlıklar eklenirken elektrik ve doğal gaz ihracatından yeni madencilik yatırımlarına kadar uzanan somut iş birliği adımlarının değerlendirildiğini ifade eden Bakan Bayraktar, “Suriye ile bölgesel istikrarı pekiştirecek ve kalkınmaya ivme kazandıracak güçlü bir enerji iş birliği modeli inşa ediyoruz. Geliştireceğimiz ortak projelerin, Suriye’nin enerji altyapısının yeniden inşasına destek olurken hem iki ülke hem de tüm bölgemiz için kalıcı barış ve ortak refaha katkı sağlamasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.