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Ekonomi
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Bakan Bayraktar, Suriye'de kritik anlaşmalara imza attı: Maden ve enerjide stratejik işbirliği

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Bakan Bayraktar, Suriye'de kritik anlaşmalara imza attı: Maden ve enerjide stratejik işbirliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile bir araya gelerek iki ülke arasında elektrik, madencilik, doğal gaz, petrol üretimi ve yer bilimleri alanlarında stratejik iş birliği adımlarının atıldığını bildirdi. Enerji ve madencilik alanında kritik mutabakat zaptları imzalanırken, bu yeni sürecin bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağı ifade edildi.

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Foto - Bakan Bayraktar, Suriye'de kritik anlaşmalara imza attı: Maden ve enerjide stratejik işbirliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'deki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkent Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ilk olarak Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile bir araya geldiğini belirten Bayraktar, ikili ve heyetler arası yapılan görüşmelerde elektrik, madencilik, doğal gaz ile karada ve denizde petrol üretimi konularının kapsamlı şekilde ele alındığını kaydetti.

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Foto - Bakan Bayraktar, Suriye'de kritik anlaşmalara imza attı: Maden ve enerjide stratejik işbirliği

Devam eden projelere yeni başlıklar eklenirken elektrik ve doğal gaz ihracatından yeni madencilik yatırımlarına kadar uzanan somut iş birliği adımlarının değerlendirildiğini ifade eden Bakan Bayraktar, “Suriye ile bölgesel istikrarı pekiştirecek ve kalkınmaya ivme kazandıracak güçlü bir enerji iş birliği modeli inşa ediyoruz. Geliştireceğimiz ortak projelerin, Suriye’nin enerji altyapısının yeniden inşasına destek olurken hem iki ülke hem de tüm bölgemiz için kalıcı barış ve ortak refaha katkı sağlamasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Bakan Bayraktar, Suriye'de kritik anlaşmalara imza attı: Maden ve enerjide stratejik işbirliği

Temasları kapsamında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve MTA Uluslararası Madencilik A.Ş. (MTAIC) ile Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Müdürlüğü arasında yer bilimleri, madencilik, enerji ham maddeleri ve jeotermal enerji alanlarındaki stratejik ortaklığın temeli olacak Mutabakat Zaptı’nın imza altına alındığını duyuran Bayraktar, şunları kaydetti:

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Foto - Bakan Bayraktar, Suriye'de kritik anlaşmalara imza attı: Maden ve enerjide stratejik işbirliği

“Bu anlaşmayla başta fosfat, metalik madenler ile stratejik ve kritik mineraller olmak üzere arama, ruhsat edinimi, işletme ve uç ürün üretimine kadar uzanan kapsamlı bir iş birliği sürecini başlatıyoruz. Aynı zamanda jeolojik araştırmalar, veri paylaşımı ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyetler de yürüteceğiz.”

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Foto - Bakan Bayraktar, Suriye'de kritik anlaşmalara imza attı: Maden ve enerjide stratejik işbirliği

Projenin detaylarına ilişkin bilgiler veren Bayraktar, ifadelerini şöyle sürdürdü: “Özellikle fosfat değer zincirinde; ilk aşamada fosfat kayası üretimi ve uzun dönemli ticaret mekanizmalarını kuracak, sonraki aşamada ise fosforik asit ve gübre üretimine yönelik entegre sanayi tesislerini hayata geçireceğiz.”

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Foto - Bakan Bayraktar, Suriye'de kritik anlaşmalara imza attı: Maden ve enerjide stratejik işbirliği

“Daha önce belirlediğimiz kapsamlı enerji ve madencilik vizyonumuzun en somut yansımalarından biri olan bu adımla, yer altı kaynaklarımızın potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürerek her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacağız. Karşılıklı güven ve kazan-kazan ilkesiyle inşa ettiğimiz bu güçlü iş birliği modelinin, Suriye'nin yeniden inşasına ivme kazandıracağına yürekten inanıyoruz.”

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