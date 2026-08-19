Bakan Bayraktar, Suriye'de kritik anlaşmalara imza attı: Maden ve enerjide stratejik işbirliği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile bir araya gelerek iki ülke arasında elektrik, madencilik, doğal gaz, petrol üretimi ve yer bilimleri alanlarında stratejik iş birliği adımlarının atıldığını bildirdi. Enerji ve madencilik alanında kritik mutabakat zaptları imzalanırken, bu yeni sürecin bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağı ifade edildi.