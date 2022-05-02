2022-05-02 06:54:00 Bakan Akar namazını kuvvet komutanlarıyla kıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayram namazını Balıklıgöl’de kuvvet komutanlarıyla birlikte kıldı.
Dün gece saatlerinde Şanlıurfa’ya gelen Bakan Akar, bayram namazını ise Balıklıgöl platosunda yer alan Halil’ü Rahman Camisinde kıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve ilçe belediye başkanları da Akar'a eşlik etti.
Bakan Akar namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
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