  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
10
Bakan Adil Karaismailoğlu tarih verip duyurdu: 2024'te tamamlanacak!

2022-11-01 20:15:30
Bakan Adil Karaismailoğlu tarih verip duyurdu: 2024'te tamamlanacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'de, Pazarkule TEM Bağlantı Yolu Şantiyesini ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

#1
Foto - Bakan Adil Karaismailoğlu tarih verip duyurdu: 2024'te tamamlanacak!

Karaismailoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bulgaristan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Karaismailoğlu, sınır kapılarında araç geçişlerinin hızlanması ve kapasitenin arttırılması için önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

#2
Foto - Bakan Adil Karaismailoğlu tarih verip duyurdu: 2024'te tamamlanacak!

"2024'TE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ" Kara yoluna yapılan yatırımların yanı sıra demir ve deniz yolu taşımacılığına önem verdiklerini, bu çalışmaların gümrüklerdeki yoğunluğu azaltacağını aktaran Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

#3
Foto - Bakan Adil Karaismailoğlu tarih verip duyurdu: 2024'te tamamlanacak!

"Bu yönde de özellikle yapımı devam eden Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu hattımız çok kıymetli. 2024 yılında Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar olan demiryolu hattımızı bitirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Halkalı-Çerkezköy arasındaki yolun ihale çalışmalarını sonuçlandırdık. Onunda takibini ve imalatlarının hızlandırılmasını bekleyeceğiz ama Çerkezköy-Kapıkule arası hizmete açıldığında, Bulgaristan kapılarına yükleri taşıması açısından önemli bir alternatif olacak."

#4
Foto - Bakan Adil Karaismailoğlu tarih verip duyurdu: 2024'te tamamlanacak!

Bakan Karaismailoğlu, dünyada krizler, kaoslar, enerji sorunları konuşulurken Türkiye'de yatırımların artarak devam ettiğini ve ülkenin planlı bir şekilde büyüdüğünü vurguladı. Edirne'de devam eden önemli projelere de değinen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

#5
Foto - Bakan Adil Karaismailoğlu tarih verip duyurdu: 2024'te tamamlanacak!

"Edirne'de devam eden önemli üç projemiz var. Bunlar TEM-Edirne Karaağaç Bağlantı Yolu, Edirne-Kırklareli bölünmüş yol yapım tamamlama işi ve tarihi Uzunköprü restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunlar kara yolu olarak Edirne'de yaptığımız, önemle takip ettiğimiz projeler. TEM-Edirne Karaağaç Bağlantı Yolu projesiyle Pazarkule Sınır Kapısı'ndan direkt olarak TEM Otoyoluna yüksek standartlı yol ile bağlantı yapıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla Karaağaç-Edirne arasında, tarihi köprüler üzerinden geçişine izin verilmeyen ağır taşıt trafiği proje güzergahından sağlamış olacak. Böylece hem tarihi köprülerimiz korunacak hem de yük taşımacılığı kesintisiz şekilde sürecektir."

#6
Foto - Bakan Adil Karaismailoğlu tarih verip duyurdu: 2024'te tamamlanacak!

Debisi belirli dönemlerde yükselen Meriç ve Tunca nehirlerinde oluşan taşkınların Edirne-Karaağaç arasındaki ulaşımı engellediğini aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Yapımı, bölünmüş yol olarak tamamlanan 1943 metrelik Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'yle taşkınlar karşısında Edirne-Karaağaç bağlantısı güvenli bir şekilde sağlandı. Bu bağlantıyı normal yolumuza bağladık. İnşallah yolumuzun devam eden kısımları da tamamlandığında çok daha konforlu, bölünmüş yol standardında yolumuzu tamamlamış olacağız. Kasım 2020'de ihalesini yaparak mart 2021'de çalışmalarına başladığımız 7062 metre uzunluğundaki yolumuz, bölünmüş ve bitümlü sıcak kaplamalı olarak tamamlanacaktır. 535 milyon lira bedelli projemizde yüzde 43 oranında ilerleme kaydettik."

#7
Foto - Bakan Adil Karaismailoğlu tarih verip duyurdu: 2024'te tamamlanacak!

Edirne-Kırklareli bölünmüş yol yapım işinin de devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, 47,5 kilometre olan hattın 32 kilometrelik bölümünü tamamladıklarını belirtti.

#8
Foto - Bakan Adil Karaismailoğlu tarih verip duyurdu: 2024'te tamamlanacak!

"GEÇMİŞE SAHİP ÇIKMAYANIN GELECEĞİ DE OLMAZ" Bakan Karaismailoğlu, dünyanın en uzun taş köprüsü olma unvanına sahip Uzunköprü'de restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, projenin 2024 yılının mayıs ayında tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti. Türkiye'nin planlı bir şekilde büyüme sürecinin, yatırım istihdam, üretimin ve ihracatın artarak devam edeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Bizler atasına, geleceğine tarihine sahip çıkmanın ne denli önemli çok iyi biliyoruz. Geçmişe sahip çıkmayanın geleceği de olmaz. Bu nedenle sadece yeni projelerle değil, Türkiye'yi küresel, lojistik bir süper güce dönüştürmek için çok yoğun bir çalışma gösteriyoruz. Bununla beraber ata yadigarı eserlerimizin yarınlara ulaşmasını en değerli sorumluluklarımızdan biri olarak görmekteyiz. Bunun için de bütün ekip olarak canla başla çalışmaktayız."

#9
Foto - Bakan Adil Karaismailoğlu tarih verip duyurdu: 2024'te tamamlanacak!

Karaismailoğlu, bugün Edirne yaptıkları çalışmaları gözden geçirme imkanı bulduklarını, ulaşım ve lojistik koridoruyla ilgili de önemli görüşmeler yaptıklarını vurguladı. Edirne'deki gar müdürlüklerini de ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Altını olanlar olmayanlara haber etsin! Hatice Kolçak açık açık duyurdu: Altın o tarihte uçuşa geçecek
Ekonomi

Altını olanlar olmayanlara haber etsin! Hatice Kolçak açık açık duyurdu: Altın o tarihte uçuşa geçecek

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminleri paylaştı. Kolçak, 2023'ün Mart ve Haziran ayına dikkat edi..
Körlüğe bile gidebilir! B12 vitamini eksikliğinde büyük tehlike
Sağlık

Körlüğe bile gidebilir! B12 vitamini eksikliğinde büyük tehlike

Uygun şekilde dengelendiğinde vegan beslenme sağlığa birçok fayda sağlayabiliyor. Vegan beslenenlerin tahıllar, bakliyatlar, kabuklu yemişle..
Türkiye'den yeni müthiş petrol hamlesi: Milli yazılım 'ZEKİ' geliştirildi!
Ekonomi

Türkiye'den yeni müthiş petrol hamlesi: Milli yazılım 'ZEKİ' geliştirildi!

TPAO, petrol endüstrisine katkı sunacak milli yazılım 'ZEKİ'yi hayata geçirecek. ZEKİ'nin Türkiye'yi bu alanda ilk sıralara taşıyacağı ifade..
Meral Akşener'le ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak
Medya

Meral Akşener'le ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve '6'lı masa'ya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Meral Akşene..
Gündem

"Bu ülkeyi 70 senedir din bağımlısı hükümetler yönetiyor" diye zırvalamıştı! Sözde oyuncu Cihat Tamer'den haber var

Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde "Bu ülkeyi 70 senedir din bağımlısı hükümetler yönetiyor." diyerek kamuoyunun tepkisini çeken tiyatrocu Ci..
Memleket Partisi'nden flaş TOGG çıkışı!
Otomotiv

Memleket Partisi'nden flaş TOGG çıkışı!

Memleket Partili Gülay Baltalık, 29 Ekim'de fabrika açılışı yapılan yerli otomobil TOGG için “TOGG Milli bir projedir, sessiz kalanları anla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23