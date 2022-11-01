Bakan Adil Karaismailoğlu tarih verip duyurdu: 2024'te tamamlanacak!

"GEÇMİŞE SAHİP ÇIKMAYANIN GELECEĞİ DE OLMAZ" Bakan Karaismailoğlu, dünyanın en uzun taş köprüsü olma unvanına sahip Uzunköprü'de restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, projenin 2024 yılının mayıs ayında tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti. Türkiye'nin planlı bir şekilde büyüme sürecinin, yatırım istihdam, üretimin ve ihracatın artarak devam edeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Bizler atasına, geleceğine tarihine sahip çıkmanın ne denli önemli çok iyi biliyoruz. Geçmişe sahip çıkmayanın geleceği de olmaz. Bu nedenle sadece yeni projelerle değil, Türkiye'yi küresel, lojistik bir süper güce dönüştürmek için çok yoğun bir çalışma gösteriyoruz. Bununla beraber ata yadigarı eserlerimizin yarınlara ulaşmasını en değerli sorumluluklarımızdan biri olarak görmekteyiz. Bunun için de bütün ekip olarak canla başla çalışmaktayız."