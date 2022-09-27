2022-09-27 15:02:32 Bahçesinde kazı yaparken dev hazine buldu! Paha biçilemiyor
Dünya gündemine oturan hazinelere bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar...
Dünya gündemine oturan hazinelere bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar...
Altınlar, değerli taşlar, sikkeler... İlginç buluşlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Gizli hazineler, ilginç fosiller, antik kentler derken son olarak Kalifornia'da bir adamın bahçesinde bulduğu dev külçe altın gündeme geldi.
ABD Kaliforniya'da bir adam arka bahçesinde kazı yaparken ilginç bir cisimle karşılaştı.Toprağın altından çıkanın büyük bir altın külçesi olduğunu görünce şaşkına döndü.
Avustralyalı bir çiftçi, evinin yakınındaki bir çölde metal dedektörü ile beklenmedik bir şey keşfetti.5,5 kg ağırlığında devasa bir altın blok buldu bir servete kondu.
Avustralyalı bir madenci, dünyadaki en nadide taşı buldu. Hatıra olarak saklamaya karar verdi. Fakat 14 yıl sonra gerçek değerini öğrenmek için uzmanlara sorduğunda, taşın değerinin tam 3 milyon dolar olduğunu öğrendi.
Arkansas'ta yaşayan bu adam bulduğu kuvars ile adeta büyük bir servetin sahibi oldu.
Kilauea Yanardağı, çevresindeki Olivin adı verilen yeşil pırlantalar günlerce konuşuldu.
Kilauea Yanardağı, çevresindeki Olivin adı verilen yeşil pırlantalar günlerce konuşuldu.
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