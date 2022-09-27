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Ekonomi
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Bahçesinde kazı yaparken dev hazine buldu! Paha biçilemiyor

2022-09-27 15:02:32
Bahçesinde kazı yaparken dev hazine buldu! Paha biçilemiyor

Dünya gündemine oturan hazinelere bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar...

#1
Foto - Bahçesinde kazı yaparken dev hazine buldu! Paha biçilemiyor

Altınlar, değerli taşlar, sikkeler... İlginç buluşlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Gizli hazineler, ilginç fosiller, antik kentler derken son olarak Kalifornia'da bir adamın bahçesinde bulduğu dev külçe altın gündeme geldi.

#2
Foto - Bahçesinde kazı yaparken dev hazine buldu! Paha biçilemiyor

ABD Kaliforniya'da bir adam arka bahçesinde kazı yaparken ilginç bir cisimle karşılaştı.Toprağın altından çıkanın büyük bir altın külçesi olduğunu görünce şaşkına döndü.

#3
Foto - Bahçesinde kazı yaparken dev hazine buldu! Paha biçilemiyor

Avustralyalı bir çiftçi, evinin yakınındaki bir çölde metal dedektörü ile beklenmedik bir şey keşfetti.5,5 kg ağırlığında devasa bir altın blok buldu bir servete kondu.

#4
Foto - Bahçesinde kazı yaparken dev hazine buldu! Paha biçilemiyor

Avustralyalı bir madenci, dünyadaki en nadide taşı buldu. Hatıra olarak saklamaya karar verdi. Fakat 14 yıl sonra gerçek değerini öğrenmek için uzmanlara sorduğunda, taşın değerinin tam 3 milyon dolar olduğunu öğrendi.

#5
Foto - Bahçesinde kazı yaparken dev hazine buldu! Paha biçilemiyor

Arkansas'ta yaşayan bu adam bulduğu kuvars ile adeta büyük bir servetin sahibi oldu.

#6
Foto - Bahçesinde kazı yaparken dev hazine buldu! Paha biçilemiyor

Kilauea Yanardağı, çevresindeki Olivin adı verilen yeşil pırlantalar günlerce konuşuldu.

#7
Foto - Bahçesinde kazı yaparken dev hazine buldu! Paha biçilemiyor

Kilauea Yanardağı, çevresindeki Olivin adı verilen yeşil pırlantalar günlerce konuşuldu.

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