Bahçeli anlattı: ‘Emperyalizme darbe vurduk’

GÜÇLÜ DEMOKRASİ İÇİN BİR FIRSAT OLACAK: Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde, herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetin de tarihe karışması ile mümkün olabilecektir. Bu kapsamda, ‘Terörsüz Türkiye’ ile yalnızca dağdaki terörist unsurların değil, radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların da tasfiyesi, bütünüyle şiddetin bitirilmesi hedeflenmiştir. PKK terörünün sona ermesi, demokrasinin güçlenmesi için bir fırsat olacaktır.