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Bahçeli anlattı: ‘Emperyalizme darbe vurduk’

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Bahçeli anlattı: ‘Emperyalizme darbe vurduk’

Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajın ikinci gününde, Terörsüz Türkiye sürecinin dış politika ve bölgesel gelişmelerle, demokrasi ve hukuka yönelik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#1
Foto - Bahçeli anlattı: ‘Emperyalizme darbe vurduk’

Bahçeli özetle şunları söyledi: DAHA BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA: ‘Terörsüz Türkiye’nin birinci aşaması, terör örgütüne silah bıraktırma ve bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi olsa da Türkiye’nin dış politikada daha bağımsız hareket edebilmesi, yakın coğrafyasında barış ve istikrarın güçlenmesi, Doğu Akdeniz’den Kafkasya’ya, Orta Doğu’dan Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkinliğinin artması, ‘Terörsüz Türkiye’nin hedefleri arasında yer almaktadır. Türkiye, yeni Sykes-Picot düzenini, Balfour’daki sinsi planları ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle bozmuş, terörsüz bölgenin yeşermesiyle emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurmuştur.

#2
Foto - Bahçeli anlattı: ‘Emperyalizme darbe vurduk’

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK: İç cephede milli birlik ve beraberliğimiz ile egemenlik haklarımız güçlendirilirken, dış politikada da millî menfaatlerimiz doğrultusunda kararlı, çok boyutlu, proaktif ve barışçıl bir yaklaşım sürdürülmelidir.

#3
Foto - Bahçeli anlattı: ‘Emperyalizme darbe vurduk’

STRATEJİK PROJELERİN BAŞARISI: Orta Koridor, Kalkınma Yolu Projesi, Turan Koridoru (Yolu) ve enerji nakil hatları gibi stratejik projelerin başarıya ulaşması, büyük ölçüde güvenlik ve istikrar iklimine bağlıdır. Terörsüz Türkiye, bu projelerin daha etkin şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır.

#4
Foto - Bahçeli anlattı: ‘Emperyalizme darbe vurduk’

ORTAK ZEMİN TÜRK VATANDAŞLIĞIDIR: Terörsüz Türkiye, hak ve özgürlüklerin, demokratik gelişimin aynı zamanda da üniter milli yapımızın ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin teminat altında olduğu bir mutabakatı, milli birlik ve dayanışmayı mümkün kılan iklimi tesis edecektir. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızı eşit hak ve sorumluluklar temelinde ortak bir zeminde buluşturmayı savunuyoruz. Bu ortak zemin Türk milletinin tarihî ve siyasî mutabakatıyla oluşmuş, anayasamızda ifade bulmuş Türk vatandaşlığıdır.

#5
Foto - Bahçeli anlattı: ‘Emperyalizme darbe vurduk’

FEDERASYON VE ÖZERKLİĞİN YER ALMAMASI ÖNEMLİ: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özerklik ya da kültüralist taleplerin yer almaması Türkiye’de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur.

#6
Foto - Bahçeli anlattı: ‘Emperyalizme darbe vurduk’

GÜÇLÜ DEMOKRASİ İÇİN BİR FIRSAT OLACAK: Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde, herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetin de tarihe karışması ile mümkün olabilecektir. Bu kapsamda, ‘Terörsüz Türkiye’ ile yalnızca dağdaki terörist unsurların değil, radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların da tasfiyesi, bütünüyle şiddetin bitirilmesi hedeflenmiştir. PKK terörünün sona ermesi, demokrasinin güçlenmesi için bir fırsat olacaktır.

#7
Foto - Bahçeli anlattı: ‘Emperyalizme darbe vurduk’

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