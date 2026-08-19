Tüm dengeler bir anda değişti! “Türk savunması kilit rol oynayacak” diyerek kritik gelişmeyi duyurdular

NATO müttefiki Türkiye, ABD ile savunma ilişkilerini daha fazla geliştirerek, savunma sanayi tabanını genişleterek ve şirketlerini NATO'nun tedarik ağlarına daha derinlemesine entegre ederek, İttifak içinde daha fazla etki gösterme konumuna geldiği vurgulandı. Haberde son olarak Ankara zirvesinin Türkiye için bir fırsat olduğu ve Ankara'nın bu fırsatı çok iyi değerlendirdiği ifade edilerek, Türkiye'nin NATO için önemli bir aktör olduğu ve ilerleyen yıllarda kilit görevlerde ABD'den daha çok aranır hale geleceği belirtildi.