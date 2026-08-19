Tüm dengeler bir anda değişti! “Türk savunması kilit rol oynayacak” diyerek kritik gelişmeyi duyurdular
Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine dikkati çeken ABD basını, Türkiye'nin İttifak içinde daha büyük rol oynama kararlılığını gösterdiğini duyurdu. Haberde, NATO'da yeni dönem hazırlığının başladığı ifade edilirken, Türk savunma sanayisinin değişen dengeler ortamında kilit bir göreve sahip olacağı vurgulandı. Haberde ayrıca Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri ile savunma ilişkilerini daha yapıcı bir yola sokarak, savunma sanayi tabanını genişleterek ve şirketlerini NATO'nun tedarik ağlarına daha derinlemesine entegre ederek, İttifak içinde daha fazla etki gösterme konumuna geldiği belirtildi.