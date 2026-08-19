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Tüm dengeler bir anda değişti! "Türk savunması kilit rol oynayacak" diyerek kritik gelişmeyi duyurdular

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Tüm dengeler bir anda değişti! “Türk savunması kilit rol oynayacak” diyerek kritik gelişmeyi duyurdular

Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine dikkati çeken ABD basını, Türkiye'nin İttifak içinde daha büyük rol oynama kararlılığını gösterdiğini duyurdu. Haberde, NATO'da yeni dönem hazırlığının başladığı ifade edilirken, Türk savunma sanayisinin değişen dengeler ortamında kilit bir göreve sahip olacağı vurgulandı. Haberde ayrıca Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri ile savunma ilişkilerini daha yapıcı bir yola sokarak, savunma sanayi tabanını genişleterek ve şirketlerini NATO'nun tedarik ağlarına daha derinlemesine entegre ederek, İttifak içinde daha fazla etki gösterme konumuna geldiği belirtildi.

#1
Foto - Tüm dengeler bir anda değişti! "Türk savunması kilit rol oynayacak" diyerek kritik gelişmeyi duyurdular

Son NATO Zirvesi'nde Türkiye, İttifak içindeki rolünün jeostratejik öneminin ötesine geçtiğini gösterdi. Ankara, kilit NATO yetenek programlarında yer alarak ve genişleyen savunma sanayi üssünü sergileyerek, İttifak genelindeki tedarik ve üretime daha derinlemesine entegre olma arzusunu ortaya koydu. ABD basınında yer alan habere göre Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'daki önemli rolüne sadece bir gönderme olmanın ötesinde, Türkiye'ye bölgesel diplomatik etkisinden genişleyen savunma sanayi üssüne kadar İttifak'a getirdiği stratejik varlıkları sergileme ve daha fazla etki aradığı konularda zirvenin tartışmalarını şekillendirme fırsatı sağladığı aktarıldı.

#2
Foto - Tüm dengeler bir anda değişti! "Türk savunması kilit rol oynayacak" diyerek kritik gelişmeyi duyurdular

Türkiye'nin, entegre hava ve füze savunması, uzun menzilli vuruş kabiliyetleri, uzay gözetimi, kritik savunma hammaddeleri ve insansız sistemler üstünlüğünü kapsayan beş stratejik NATO yetenek programına resmen katıldığı dile getirildi. Haberde, NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'nda NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Şekerinska'nın, Türkiye'nin hava savunma sistemlerini, uydularını ve iletişim sistemlerini doğrudan İttifak'ın daha geniş gözetim kabiliyetlerine katkıda bulunacağını açıkladığı belirtildi.

#3
Foto - Tüm dengeler bir anda değişti! "Türk savunması kilit rol oynayacak" diyerek kritik gelişmeyi duyurdular

Çelik Kubbe'ye vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin hava savunma alanında büyük yeteneklere sahip olduğunun altı çizildi. Kosova ve Afganistan'daki Türk varlığının Ankara'nın gücünün kanıtı olarak yorumlanabileceği ifade edilen haberde, Türk savunma sanayisinin NATO'nun gelecekteki tedarik ve üretim ekosistemine daha derinlemesine entegre edilebileceği aktarıldı. Türk savunma sanayiinin, entegre hava savunması, insansız sistemler ve uzay teknolojileri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yeteneklerini önemli ölçüde genişlettiği dile getirilen haberde, Ankara zirvesinin, Türk savunma sektörünün, bu teknolojileri önümüzdeki yıllarda NATO'ya sunma konusundaki kararlılığını gösterdiği vurgulandı.

#4
Foto - Tüm dengeler bir anda değişti! "Türk savunması kilit rol oynayacak" diyerek kritik gelişmeyi duyurdular

İttifakın yetenek gelişimine katkıda bulunma isteğinin, Türkiye'nin ilk kez ana zirve gündemiyle birlikte Savunma Sanayi Forumu'na ev sahipliği yapmasıyla da yansıtıldığı aktarılan haberde, bu forumun, büyük küresel savunma şirketlerini bir araya getirerek yeni iş birliği fırsatları yarattığı belirtildi. Türkiye'nin NATO içinde daha merkezi bir aktör olmak istediği vurgulanılan haberde, Ankara'nın yalnızca endüstriyel kapasitesine değil, aynı zamanda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere kilit müttefikleriyle savunma ortaklıklarını yeniden geliştirdiği dile getirildi.

#5
Foto - Tüm dengeler bir anda değişti! "Türk savunması kilit rol oynayacak" diyerek kritik gelişmeyi duyurdular

NATO müttefiki Türkiye, ABD ile savunma ilişkilerini daha fazla geliştirerek, savunma sanayi tabanını genişleterek ve şirketlerini NATO'nun tedarik ağlarına daha derinlemesine entegre ederek, İttifak içinde daha fazla etki gösterme konumuna geldiği vurgulandı. Haberde son olarak Ankara zirvesinin Türkiye için bir fırsat olduğu ve Ankara'nın bu fırsatı çok iyi değerlendirdiği ifade edilerek, Türkiye'nin NATO için önemli bir aktör olduğu ve ilerleyen yıllarda kilit görevlerde ABD'den daha çok aranır hale geleceği belirtildi.

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