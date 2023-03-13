  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
12
Baharın müjdecilerinden kartpostallık manzara

2023-03-13 09:05:46
Baharın müjdecilerinden kartpostallık manzara

Hakkari Yüksekova'da baharın müjdecisi kardelenler adeta görsel şölen yaşattı.

#1
Foto - Baharın müjdecilerinden kartpostallık manzara

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı köyünün yakınlarında bulunan ovada beyaz örtü şeklinde yeşeren beyaz kardelenler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Kış mevsimin sona erdiğini simgeleyen, baharın müjdeleyicisi olan kardelenler, Yüksekova'da sert geçen kış mevsiminin ardında kendilerini gösterdi.

#2
Foto - Baharın müjdecilerinden kartpostallık manzara

Beyaz bir örtü gibi ovayı süsleyen kardelenlerin etrafını çeviren karlar ise ayrı bir güzellik katıyor.

#3
Foto - Baharın müjdecilerinden kartpostallık manzara

Yüksekova’nın bereketli topraklarının her bitkiyi bünyesinde barındırdığını ifade eden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, “Bugün bölgemizin en güzel köşelerinden birindeyiz.

#4
Foto - Baharın müjdecilerinden kartpostallık manzara

Kardelenlerin gün yüzüne çaktığını görüyoruz. Bilindiği gibi mart ve nisan aylarımız bahar müjdeleyicisidir.

#5
Foto - Baharın müjdecilerinden kartpostallık manzara

Bu ay ve nisan ayı kardelenlerin ayıdır. Bu da ovamızın ne kadar güzel ve bereketli olduğunu gösteriyor” dedi.

#6
Foto - Baharın müjdecilerinden kartpostallık manzara

#7
Foto - Baharın müjdecilerinden kartpostallık manzara

#8
Foto - Baharın müjdecilerinden kartpostallık manzara

#9
Foto - Baharın müjdecilerinden kartpostallık manzara

#10
Foto - Baharın müjdecilerinden kartpostallık manzara

#11
Foto - Baharın müjdecilerinden kartpostallık manzara

Bakan Hulusi Akar'dan çok net mesaj: Gereken neyse yaparız
Siyaset

Bakan Hulusi Akar'dan çok net mesaj: Gereken neyse yaparız

Terör örgütü PKK'nın tacizleri hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "6 Şubat'tan itibaren özetlemek gerekirse 8 taciz ve saldı..
Şöhretten başı dönen Recep İvedik'in yalanını Kızılay Başkanı suratına çarptı
Gündem

Şöhretten başı dönen Recep İvedik'in yalanını Kızılay Başkanı suratına çarptı

Recep İvedik isimli tiplemesiyle tanınan komedyen Şahan Gökbakar ile Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile arasında Twitter'da tartışma..
Suudi Arabistan'ın petrol devi şirketi Aramco'dan petrol ve doğalgazda rekor gelir! Kar ile tarihe geçti
Ekonomi

Suudi Arabistan'ın petrol devi şirketi Aramco'dan petrol ve doğalgazda rekor gelir! Kar ile tarihe geçti

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco, geçen yıl 161,1 milyar dolar kâr ettiğini açıkladı. Böylece Aramco'nun kârı bir yılda yüzde..
Türkiye kapıları kapattı! Rusya BAE'nin kapısını çaldı
Ekonomi

Türkiye kapıları kapattı! Rusya BAE'nin kapısını çaldı

Türkiye gümrüklerinin Rusya'ya giden yaptırıma tabi malların geçişini kapattığı yönündeki iddiaların ardından Rusya alternatif yollar aramay..
İran duyurdu: Anlaşmaya vardık
Dünya

İran duyurdu: Anlaşmaya vardık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD ile tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Altın uçtu! Bakın neden
Ekonomi

Altın uçtu! Bakın neden

Son dönemde sert düşen altın fiyatları yönünü yeniden yukarı çevirdi. ABD tarım dışı istihdam verilerinde işsizlik oranlarında yaşanan yükse..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23