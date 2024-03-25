Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

Ayrıca piyasada, lastiklerin saklanması için özel olarak tasarlanmış lastik saklama çantaları da bulunuyor. Bu çantalar, lastiklerin taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştırırken, dış etkenlerden korunmasına da yardımcı oluyor. Ancak bu çantalar tam anlamıyla hava geçirmez değildir. Eğer bu tür bir çanta kullanacaksanız, lastiğinizi öncelikle hava geçirmez bir torbaya koyduktan sonra bu çantaya yerleştirin.