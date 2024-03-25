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Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

2024-03-25 12:06:09
Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

1 Nisan itibarıyla kış lastik kullanım zorunluluğu bitiyor. Kış lastiklerini bir sonraki yıl da kullanabilmek için doğru bir şekilde saklanması kritik önem taşıyor. Lastiklerin doğru kullanımı ve saklanması, performanslarını ve ömürlerini doğrudan etkiliyor. Yanlış muhafaza edilen lastikler zamanla özelliklerini kaybettiği kullanım ömrü de kısalıyor. Kış lastiklerinin doğru saklamanın ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

#1
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

LASTİKLERİ TEMİZLEMEDEN SAKLAMAYIN: Lastiklerinizi saklamadan önce, deterjan, su ve özel lastik fırçasıyla iyice yıkayın. Bu işlem, bir sezon boyunca biriken yol tozu ve fren kalıntılarını uzaklaştırmada etkilidir. Eğer lastiklerinizi jantlarıyla birlikte saklamayı planlıyorsanız, jantları da temizleyin. Ardından lastiklerin tamamen kuruduklarından emin olun.

#2
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

LASTİKLERİ HAVA GEÇİRMEYEN TORBALARDA SAKLAYIN: Her bir lastiği ebatına uygun geniş, hava geçirmeyen plastik torbalarla sarın. Torbanın ve lastiğin tamamen kuru olduğundan emin olun. Daha sonra torbadaki havayı mümkün olduğunca dışarı alıp ağzını sıkıca bantlayarak kapatın. Bu yöntem, lastikteki yağların buharlaşarak uçmasını önleyecektir.

#3
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

Ayrıca piyasada, lastiklerin saklanması için özel olarak tasarlanmış lastik saklama çantaları da bulunuyor. Bu çantalar, lastiklerin taşınmasını ve depolanmasını kolaylaştırırken, dış etkenlerden korunmasına da yardımcı oluyor. Ancak bu çantalar tam anlamıyla hava geçirmez değildir. Eğer bu tür bir çanta kullanacaksanız, lastiğinizi öncelikle hava geçirmez bir torbaya koyduktan sonra bu çantaya yerleştirin.

#4
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

LASTİKLERİNİZİ GÜNEŞTEN KORUYUN: Ultraviyole (UV) ışınları ve güneşin direkt sıcaklığı, kauçuğun yapısına zarar verebilir. Lastiklerinizi depolarken doğrudan güneş ışığı almayan bir yere koyun.

#5
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

Açık havada bırakmayın. Lastikleriniz için serin, kuru, iyi havalandırılan ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yer seçmelisiniz. Bodrumlar veya iklim kontrollü odalar ideal saklama alanlarıdır. Eğer saklama alanınızda bir ısı kaynağı bulunuyorsa, lastiklerinizi bu kaynaktan uzak tutun.

#6
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

LASTİKLERİNİZİ KİMYASAL MADDELERDEN UZAK TUTUN: Lastiklere zarar verebilecek en tehlikeli maddelerden biri ozondur. Ozon, jeneratör, elektrik anahtarları, kuyu pompaları, merkezi vakum sistemleri gibi belirli elektrikli ekipmanlardan yayılabilir. Lastiklerinizi bu tür ekipmanların yakınında saklamaktan kaçının. Ayrıca lastikleri çözücüler, yakıtlar ve yağlayıcı maddelerden de de uzak tutun.

#7
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

DİK KOYUN, İSTİFLEYİN VE ASIN: Lastiklerinizi depolarken üç farklı yöntemi tercih edebilirsiniz: Dikey bir şekilde konumlandırma, yatay olarak yan yana istifleme, özel kancalar veya raf sistemleri ile asma... Dik konumlandırma, lastiklere uygulanan baskıyı en aza indirerek onların şeklini korumasına yardımcı olur. Eğer lastikleri istiflemeyi tercih ederseniz, yüksekliklerini kontrol altında tutarak devrilme riskini azaltmaya çalışın.

#8
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

Lastikleriniz jantlara monte edilmişse, bu şekildeki lastikleri istiflemek daha uygundur. Jantlı lastikler için başka bir uygun seçenek, özel olarak tasarlanmış lastik raflarına ya da kancalara asarak saklamaktır. Ancak jantsız lastikleri asmamalısınız. Zira bu, lastiklerin şeklinin bozulmasına sebep olabilir ve onlara zarar verebilir.

#9
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

BEYAZ KAUÇUĞU KORUYUN: Lastiklerinizde beyaz yanaklar veya diğer beyaz detaylar (örneğin yazılar) varsa, beyaz kısımlarını birbirine ve siyah kısımlarını da birbirine temas ettirerek saklamalısınız. Çünkü beyaz tarafta kullanılan siyah kauçuk, diğer tarafta kullanılan siyah kauçuktan farklı bir bileşime sahiptir.

#10
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

Beyaz kısımda kullanılan kauçuk, renk değişikliği yaratmadan siyah kauçuktan yağ geçişini engellemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu yüzden beyaz kauçuğunuzu korumak ve leke oluşumunu engellemek için lastiklerin siyah kısımlarını siyahla, beyaz kısımlarını ise beyazla temas ettirerek saklayın.

#11
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

#12
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

#13
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

#14
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

#15
Foto - Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?

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