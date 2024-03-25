2024-03-25 12:06:09 Baharın gelişiyle kış lastiklerinin saklama zamanı da geldi! Peki kış lastiklerini nerede ve nasıl koruruz? Kış lastiği kullanım zorunluluğu ne zaman bitiyor?
1 Nisan itibarıyla kış lastik kullanım zorunluluğu bitiyor. Kış lastiklerini bir sonraki yıl da kullanabilmek için doğru bir şekilde saklanması kritik önem taşıyor. Lastiklerin doğru kullanımı ve saklanması, performanslarını ve ömürlerini doğrudan etkiliyor. Yanlış muhafaza edilen lastikler zamanla özelliklerini kaybettiği kullanım ömrü de kısalıyor. Kış lastiklerinin doğru saklamanın ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.