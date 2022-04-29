Baharda kalp sağlığını koruma yolları

Yeterince uyuyun Uyku, kalbinizi sağlıklı tutmanın önemli bir parçasıdır. Çalışmalar, 45 yaş üstü ve gece 6 saatten az uyuyan yetişkinlerin felç veya kalp krizi geçirme risklerinin 6 ila 8 saat arasında uyuyan insanlara göre yaklaşık 2 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. İyi bir gece uykusu için düzenli bir uyku rutinine sahip olmak, akşamları fazla yememek, günün sonunda kahve içmemek ve serin, karanlık ve sessiz bir odada uyumak gerekir. Yatmadan önce bilgisayarınızı veya telefonunuzu kullanmak ne kadar çekici gelse de, bu cihazların uyku hormonu melatonini baskılayarak uykuyu önlediği bilinmektedir. Rutin kontroller yapın Risk faktörlerinizi bilmek, özellikle sıcak havalarda açık hava etkinliklerine katılmadan önce kalp sağlığının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle düzenli kontrollerinizi yaptırın ve kafanızda herhangi bir endişe varsa mutlaka bir uzmana danışın.